Isola dei famosi, un’ex naufraga diventa mamma

Una ex naufraga dell’Isola dei famosi è finalmente diventata mamma: la bambina ha un nome speciale.

L’Isola dei famosi si è concluso da pochi giorni, ma certamente il pubblico non smette di parlare del reality, che è uno dei più seguiti da quasi vent’anni. Questa edizione, in particolare, sembra essere stata particolarmente apprezzata, anche se non è stata esente da critiche: in molti, infatti, hanno criticato gli atteggiamenti di concorrenti come Helena Prestes e Luca Vetrone. In più, anche il giornalista Alessandro Cecchi Paone è stato travolto da critiche quando ha deciso di partecipare allo show con il suo giovanissimo nuovo compagno.

Anche quest’anno il programma è stato condotto da Ilary Blasi e stavolta ha visto la vittoria del conduttore radiofonico Marco Mazzoli. Altri personaggi interessanti sono stati Cristina Scuccia (ex Suor Cristina), Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero.

Questi vip sono da poco rientrati in Italia e in loro il ricordo dell’isola è ancora forte. Tuttavia, nel cuore degli italiani è rimasta anche una certa ex naufraga, che ha partecipato al survival pochi anni fa ma fa ancora parlare di sé. Ha appena avuto una bambina e l’ha chiamata Atena.

Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò ha partorito: ecco Atena

Come riportato dai social, Rosaria Cannavò è appena diventata mamma della piccola Atena. La showgirl aveva annunciato la gravidanza lo scorso marzo, quando era già al settimo mese, e finalmente ha partorito. Insieme al compagno Francesco Casagrande, ha deciso di chiamare la figlia Atena, come la divinità greca della guerra e della saggezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Casagrande (@francescobig8)

L’ex meteorina aveva partecipato all’Isola dei famosi due anni fa, nel 2021, per la quindicesima edizione. Non vinse (al primo posto si piazzo lo youtuber Awed, nickname di Andrea Paciello, seguito da Valentina Persia e Andrea Cerioli), ma si fece ben notare dal pubblico. Si piazzò più o meno a metà classifica.

L’ex naufraga ha preferito mantenere una certa privacy e non ha dato direttamente la notizia della nascita della prima figlia sui social, dove invece è stato il compagno a pubblicare la prima foto della bambina. La showgirl infatti non ha intenzione di condividere troppo materiale su di lei, ma si sa che è nata il 25 giugno e che è stata sua l’idea di chiamarla Atena. Il fisioterapista – a cui è legata almeno dal 2021 – ha postato le foto della figlia e ha dedicato delle bellissime parole alla compagna: “La tua mamma Rosaria è stata unica“.