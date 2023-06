Accuse volano sull’Isola dei Famosi: uno contro l’altro

Giunti ormai agli sgoccioli, i concorrenti de L’Isola dei Famosi sparano le ultime cartucce…uno contro l’altro.

Dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi che ha stravolto il palinsesto Mediaset, coinvolgendo anche la programmazione de L’Isola dei Famosi, riprendono regolarmente gli show.

I concorrenti de L’Isola si giocano il tutto per tutto in queste ultime due puntate del reality e c’è chi punta il dito contro una naufraga in particolare, che non sembra raccogliere molte simpatie sia dentro che fuori dal survival game.

La sua reazione alla morte di Berlusconi è stata giudicata sopra le righe con quel suo “Nooooo, volevo conoscerlo!!”, ma questo è solo uno dei tanti nodi che stanno venendo al pettine. Stiamo parlando di Helena Prestes, che ha smosso reazioni anche da parte dei compagni di gioco Gian Maria Sainato e Andrea Lo Cicero.

Piovono critiche sulla modella

Gian Maria Sainato si è augurato che il pubblico lo salvi ed elimini la Prestes. L’influencer ha anche dichiarato che Helena gli avrebbe confessato di aver sognato il suo ex la stessa notte che ha ricevuto la sorpresa del fidanzato, Carlo Motta.

“Mi auguro che da casa non la salvino. Manca un giorno solo alla puntata e mi auguro che esca Spero che la gente non si faccia fregare dalla sua finta storia d’amore perché è pura finzione. Il pubblico deve sapere perché ha mentito a tutti. Lei ci ha detto che non lo ama. Si è sognata il suo ex la stessa sera che è arrivato Carlo. Questa si sogna il suo ex, che lo ama. Questi due si conoscono da pochi mesi ed è stata lei a dirmelo. Poi lei mi ha detto che non le piacciono affatto gli uomini più piccoli di lei. Lui ha 26 anni e lei 33 e questo è tutto. Quindi? Cos’è l’attore non riusciva a trovarlo con qualche anno in più di lei?”

Lo Cicero si aggiunge al coro

Anche Andrea Lo Cicero non gradisce gli atteggiamenti della Prestes che giudica finti e freddi: “Anche Andrea ha accusato Helena di aver recitato durante la sorpresa con Carlo: “Hai proprio ragione. Spero anche io che il pubblico abbia capito. Ma avete visto quell’abbraccio che si sono dati? Una cosa proprio finta. Tra loro era una roba fredda proprio durante la puntata. Poveraccio lui però”.

Pronta la replica del fidanzato, Carlo Motta: “Ho già mostrato le foto che dimostrano che io e lei ci conosciamo da anni. Stiamo insieme da più di due anni ormai. Eravamo amici e poi il nostro rapporto si è evoluto. Gian Maria dice che vado nel programma perché cerco popolarità. Mi pare evidente che se vado lì è perché non ho altri modi per parlare con la mia ragazza. Poi se per lui non ci sono sorprese significa che non è tanto rilevante. Se vogliamo parlare di cose vere, parliamo dei suoi account social. Ha mezzo milione di follower su Instagram, ma pochissimi commenti e pochissime interazioni. Chissà come mai”.