Crisi Basciano Codegoni, spunta la verità: parla la madre di Sophie

A far chiarezza sulla crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci pensa la mamma di lei. Ecco la sua verità che ha sconvolto ancora di più i fans della coppia, i quali da poco diventati genitori potrebbero aver preso una decisione non proprio felice.

Purtroppo è crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, le parole della mamma di lei non lasciano più dubbi. Con la sua verità però ha mandato ancora più in palpitazione i seguaci della coppia, i quali erano super emozionati di saperli genitori felici. Da adesso in poi le cose potrebbero cambiare per sempre?

La “doccia gelata” arriva dopo pochi mesi da quella tenera proposta di matrimonio fatta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, nella quale la coppia si è resa protagonista. Il 12 maggio 2023 inoltre, la Codegoni e Basciano sono diventati genitori della piccola Celine, rafforzando di più quello che avrebbe dovuto essere un avanzamento di livello del loro amore.

Le parole della mamma non lasciano dubbi?

Facendo un passo indietro, per chi non li conoscesse, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e dopo la loro uscita, nonostante gli alti e bassi, i due ex gieffini hanno continuato a frequentarsi, fino ad oggi (o almeno così pensavamo). In una recente intervista, forse profetica, la Codegoni aveva dichiarato:

“Non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo, ma caso sia nella norma, quando una coppia è vera, c’è sentimento, è anche giusto scontrarsi”.

Nonostante la nascita della loro bambina, da qualche giorno è iniziato l’incubo secondo i loro followers, infatti, la coppia ha iniziato ad allontanarsi sempre di più, la dimostrazione più ovvia è stato quell’ unfollow reciproco su Instagram. Da quel momento i rumors su una loro presunta rottura si sono fatti sempre più insistenti, per non parlare della frase sibillina della mamma, che ha alimentato ancora di più il dubbio nella coppia.

Cosa sta succedendo tra i Basciagoni?

La madre di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, dice la sua verità sulla presunta crisi tra sua figlia e il suo compagno, Alessandro Basciano e i fan rimangono sconvolti. Con queste parle, la signora ha alimentato ancora di più quei rumors che circolano da tempo: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!…”.

A tirare su il morale dei loro followers però, ci hanno pensato i diretti interessati, i quali sono apparsi di nuovo sui social insieme e hanno dichiarato: “Ciao ragazzi, ci vediamo stasera per un evento super speciale insieme a Chi qui a Rimini. Mi raccomando non mancate, a dopo…”. Dopo questo post un follower gli ha chiesto se i due avessero quindi ricominciato a seguirsi sui social e se tra di loro fosse di nuovo tutto “rose e fiori”: “Lascia stare… in treno che è potuto succedere, vediamo! Sì ci seguiamo di nuovo e non smetteremo più di seguirci perché abbiamo tipo tre anni e mezzo a testa. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera”.

Quindi tirando un po’ le somme, possiamo affermare che sembrerebbe che la crisi tra i due sia rientrata, che pace sembra essere fatta e che “questo matrimonio…s’ha da fare”. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia? In molti li hanno accusati di aver creato panico social per ottenere visibilità, creando una spaccatura nel web. Noi non sappiamo quale sia la verità, quel che è certo però, è che la signora Pasciuti dovrebbe abbracciare un po’ di più il detto: “Tra moglie e marito non mettere il dito”.