Luca Vetrone contro Helena Prestes, la frase che fa scoppiare la polemica all’Isola dei famosi

All’Isola dei famosi, il naufrago Luca Vetrone ha pronunciato una frase che ha immediatamente attirato molte critiche: che cosa voleva dire?

L’Isola dei famosi prosegue e ogni settimana i naufraghi e il pubblico si ritrovano ad affrontare nuove difficoltà e, soprattutto, nuove critiche. Nell’occhio del ciclone questa volta c’è Luca Vetrone, che negli ultimi giorni ha pronunciato una frase durante una discussione con Andrea Lo Cicero ed Helena Prestes, che ha immediatamente attirato tantissime critiche e di cui i fan stanno parlando soprattutto sui social.

Questa edizione del reality si prospetta molto polemica, a partire da quando nella prima puntata Ilary Blasi ha esordito lanciando una palese frecciatina all’ex marito Francesco Totti. La conduttrice e l’ex calciatore, infatti, stanno divorziando e non sono in buoni rapporti, dopo la scoperta del tradimento di lui con Noemi Bocchi e l’accusa del furto dei Rolex da parte di lei.

In questi giorni, il gruppo sull’isola si è spaccato in due, dopo una lite tra Helena Prestes e Pamela Camassa. Quest’ultima ha accusato la modella brasiliana di lanciare insulti troppo forti verso le persone ed è intervenuto anche Luca Vetrone.

Luca Vetrone, la frase contro Helena Prestes che indigna i fan

A un certo punto, Luca Vetrone ha pronunciato queste parole: “Io credo che se lei fosse stata più furba avrebbe ammesso di essere stata sgamata e forse ci saremmo passati sopra. Ma forse… perché sappiamo bene, almeno io so, che tipo di ragazza è…”. Quel “Io che so che tipo di ragazza è” non è piaciuto ai fan, che si sono chiesti che cosa intendesse davvero dire.

Luca bruttissima persona , è andato appositamente vicino ad Helena per istigarla sapendo che Lei stava male nel vedere loro mangiare cioccolato…che schifo #isola pic.twitter.com/eo8g0BjnPk — Vilma Bottasso (@bottasso_vilma) June 15, 2023

Inoltre, il naufrago ha poi continuato ad accanirsi, proponendo di provocare l’ex concorrente di Pechino Express di mangiare cioccolata davanti a lei, sapendo bene che le avrebbe dato fastidio. I fan hanno commentato la vicenda sui social, in particolare su Twitter, dove hanno criticato il comportamento di lui, considerandolo immaturo.

Questi sono solo alcuni commenti da Twitter: “Ha detto ‘Andiamo a mangiare la cioccolata davanti a Helena’. Eccolo qua il cosiddetto ‘bravo ragazzo’ […] mancando di personalità si espone unicamente perché ci sono altri che lo fanno prima di lui e lui li imita”. “Cosa voleva far intendere con ‘sappiamo che ragazza è’? Frase davvero brutta!”. L’influencer non ha poi specificato che cosa intendesse davvero con quella frase, ma forse si spiegherà meglio prossimamente, magari durante la prossima puntata.