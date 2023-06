Il fidanzato di Cecchi Paone rivela: come ha reagito sua madre

Il compagno di Cecchi Paone si racconta a Pomeriggio 5 raccontando come è stato fare coming out con la famiglia. Ecco cosa ha detto.

Simone Antolini è il compagno di Cecchi Paone, entrambi concorrenti ora del reality show in onda su Canale 5, L’isola dei famosi. Il giovane è nato ad Ascoli Piceno nel 1999. Della sua vita privata sappiamo che in passato il ragazzo ha avuto una storia abbastanza duratura con una ragazza, terminata solo quando lui ha capito che il suo orientamento sessuale verteva su altri gusti.

Oggi Simone infatti è fidanzato con Alessandro Cecchi Paone, giornalista, conduttore televisivo, saggista e politico italiano. Quando la notizia era arrivata anche alla stampa generalista, Simone Antolini ha raccontato di come la loro storia era sbocciata durante la pandemia, quando il ragazzo confuso per la presa di coscienza appena avvenuta sulla sua omosessualità, aveva deciso di scrivergli su instagram: “Decisi di confidarmi con lui a prposito di questa presa di coscienza che per me era stata un mezzo shock. Mi sentii accolto, avevo capito che poteva proteggermi e le chat divennero più assidue”.

Ad un certo punto i due nel 2022 si sono visti e lì i primo bacio durante una romanticissima cena con sfondo mare.

La confessione a Pomeriggio 5

Simone Antolini, seduto nel saloto del programma pomeridiano Mediaset condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, ha parlato più liberamente di sé, soprattutto di come è stato il suo coming out in famiglia.

Il ragazzo, 23 anni, ha infatti parlato di come sua madre abbia reagito alla sua relazione con Alessandro Cecchi Paone che invece ha ben 61 anni. La loro relazione va avanti da un anno quasi e i due, insieme, hanno anche partecipato al reality show di Canale 5, L’Isola dei famosi. Interrogato dalla D’Urso, Simone Antolini ha rivelato che: “Era legata all’ideologia cristiana. La mia famiglia ora è d’accordo. All’inizio mia madre era molto chiusa.” .

La loro preoccupazione, spiega era il fatto di avere una bambina: infatti il ragazzo prima di compiere 18 anni, aveva avuto una figlia dalla sua precedente relazione con una ragazza. Ora la piccola compirà ben 5 anni e a parlarne è Cecchi Paone: “La figlia di Simone mi chiama zio fin da agosto. Io vorrei poterle dare certezze affettive ma anche economiche e lavorative. Per fare tutto questo bisogna che ci si sposi.”. “La prima cosa che faremo sarà l’unione civile, che è l’unica cosa che possiamo fare qui in Italia. Io sono per il matrimonio egualitario, è un diritto che va riconosciuto”.