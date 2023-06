Lite Caldonazzo e Leoni: cosa è successo sull’Isola dei Famosi

La finale de l’Isola dei Famosi segue la scia di questa diciassettesima edizione dello show e scoppia la lite tra Caldonazzo e Leoni

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi oltre ad incoronare Marco Mazzoli come vincitore, ha regalato agli spettatori colpi di scena e siparietti “avvelenati” tra i concorrenti usciti.

Tra questi uno è emerso nel corso di uno stacco pubblicitario e la conduttrice Ilary Blasi ne ha approfittato per farlo emergere.

In studio, la naufraga Nathalie Caldonazzo stava raccontando questa sua nuova esperienza in Honduras e addirittura porgendo i suoi saluti all’acerrimo nemico, Alessandro Cecchi Paone.

Il clima sembrava sereno e tranquillo durante il suo intervento, ma al rientro dallo stop pubblicitario Ilary Blasi si è rivolta alla Caldonazzo e a Christopher Leoni dicendo: “Ragazzi ma io durante la pubblicità ho visto che stavate litigando!”.

La causa della lite

Secondo Christopher, la Caldonazzo avrebbe approfittato di qualche momento di vicinanza fisica dovuta alle condizioni dell’isola per provarci con lui, ma è lei stessa a smentire categoricamente: “Non mi va giù quello che ha detto e che continua a dire, che io mi sarei infilata nel suo letto. È venuto lui nella mia capanna, si è messo nella mia capanna pieno di pustole, senza dirmelo. Una notte io dormivo, pensavo di essere da sola, lui è andato a dire a tutti che io ci ho provato con lui e che mi sono infilata nel suo letto”.

Scatta la polemica su questo retroscena e Christopher Leoni conferma la propria tesi, secondo la quale Nathalie Caldonazzo si sarebbe intrufolata nel suo letto, sotto la capanna, nel cuore della notte. “Non ci ha provato con me, ma per due volte nella notte la trovo e dico: ‘Scusa Nathaly ti puoi spostare?’. ‘Ah non me ne sono accorta”, dichiara il modello.

La difesa di Vladimir Luxuria

Ad aggiungersi alla piccola polemica in diretta è anche la voce di Vladimir Luxuria. L’opinionista è intervenuta per prendere le difese di Nathaly e per attaccare l’atteggiamento di Christopher: “Se anche fosse vero, e non è vero, trovo davvero squallido che tu dica una cosa del genere”.

Insomma, il livello della discussione ha veramente toccato il fondo e sicuramente si è trattato di una grande caduta di stile da parte del modello, che ha voluto far puntare l’attenzione anche su di lei, ma con una polemica decisamente sterile.