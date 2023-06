Isola dei famosi, lo scontro tra Pamela Camassa ed Helena Prestes: le accuse sono gravi

All’Isola dei famosi è scoppiata una discussione tra le naufraghe Pamela Camassa ed Helena Prestes. Al centro della disputa ci sarebbe Cristina Scuccia, nota anche come la ex Suor Cristina.

L’Isola dei famosi continua da diversi mesi e ogni settimana sembra esserci un nuovo dramma. Il programma è iniziato col botto, quando la conduttrice Ilary Blasi ha inaugurato la prima puntata con una palese frecciatina contro l’ex marito Francesco Totti. Da lì in avanti, dopo lo sbarco sull’isola i concorrenti hanno avuto diversi alterchi e sono nate presto le prime amicizie e le prime antipatie.

Al momento il gruppo sembrerebbe diviso in due: chi sta dalla parte di Pamela Camassa e chi da quella di Helena Prestes. La compagna di Filippo Bisciglia, storico presentatore di Temptation Island, ha litigato con la modella brasiliana e l’ha accusata di aver rivolto delle gravi parole verso Cristina Scuccia, definendola “suora morta senza umanità“.

La modella italiana ha accusato la collega di sparlare di tutti e offendere chiunque e che si diverte a provocare. Ha aggiunto che le parole che ha rivolto all’ex suora sono veramente troppo forti e offensive e che non può dire certe cose alle persone.

Isola dei famosi, Pamela Camassa contro Helena Prestes: “Ci sta provocando e non dobbiamo cascarci”

Pamella Camassa si è scagliata contro Helena Prestes: “Tu stai provocando tutti. Per far sbroccare Cristina ce ne vuole e tu ci sei riuscita. Hai detto ‘la suora è morta’ tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità’. Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo. Non si possono offendere in questa maniera le persone. Parli sopra gli altri e offendi” ha detto.

La modella ha poi continuato a criticare l’altra concorrente, spiegando di non apprezzare il suo comportamento anche nei confronti degli altri naufraghi. “Poi questa fa i ballettini e le scene per darci fastidio. Ci sta provocando e non dobbiamo cascarci. Adesso sparla e dice cattiverie per avere una nostra reazione. Però è difficile, se una ti offende che stai zitto? Ma poi ci facciamo offendere da questa? Ma si sciacquasse la bocca“.

“Quando si mette e cerca di fare la vittima con Marco mi infastidisce. Lui è buono e gli dispiace non parlarle, gli dedica un sacco di tempo e le dà un sacco di consigli. Devo dire che casca nelle sue grinfie” ha poi aggiunto, riferendosi a Marco Mazzoli. Buona parte del gruppo, tuttavia, sembra voler continuare a sostenere Helena Prestes: lo farà anche il pubblico, cha la ama dai tempi di Pechino Express?