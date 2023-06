Rita De Crescenzo nei guai: fa infuriare un noto marchio

Rita De Crescenzo è nei guai, fa infuriare un noto marchio e viene chiamata dagli avvocati. Cosa succederà da adesso in poi alla cantante napoletana? Potrà continuare la sua attività di tiktoker o è tutto finito per lei?

Guai in paradiso per Rita De Crescenzo, la quale questa volta ha proprio esagerato. L’influencer ha fatto infuriare un noto marchio e viene immediatamente chiamata dagli avvocati, non si sa cosa ne sarà del suo futuro lavorativo da adesso in poi.

La De Crescenzo è diventata rapidamente un personaggio popolare su TikTok, per via di quelle sue canzoni dai titoli bizzarri, come per esempio Ma te vulisse fà na gara e ballo?, Salamallecco faffarie’, Io sto sclerando e così via.

Il passato complicato della cantante napoletana

Sicuramente almeno una volta nella vostra vita vi siete imbattuti in uno dei video social della cantante, influencer e star di TikTok napoletana, Rita De Crescenzo, di anni 43. Ha conquistato i suoi followers per le sue canzoni, il suo stile nel parlare e atteggiarsi, per i suoi video e per il suo negozio “Svergognata”. È sposata con Salvatore Bianco e ha un figlio, Rosario, il quale è stato vittima di un’aggressione come ha dichiarato la madre sui social.

Nonostante la sua carriera lavorativa movimentata, la De Crescenzo è stata arrestata tempo fa con l’accusa di spaccio di droga. Ma in seguito, come ha dichiarato, le accuse su di lei sono cadute, in quanto membro estraneo ai fatti. Come ha ribadito, il suo errore è stato quello di parlare al telefono con le persone che tutt’ora risiedono in galera in quanto dichiarate colpevoli.

Rita De Crescenzo è di nuovo nei guai

Rita De Crescenzo è famosa per “storpiare le parole” in quel modo comico che tanto piace al suo pubblico. In pratica lei è solita mettere le A alla fine a tutte le parole femminile e la O a quelle maschili. L’influencer, durante i suoi video culinari, per ogni ricetta che porta a termine, usa il burro del famoso marchio, Vallè.

Divertita dal nome, di recente ha creato una sua linea di creme abbronzanti e le ha chiamate, ValleA, con tanto di marchio registrato e brevettato. Il noto marchio però non l’ha presa per niente bene e così ha “sguinzagliato” i suoi avvocati contro la cantante, la quale per evitare un processo, ha deciso di cambiare il nome del suo brand.

Ecco che cosa ha dichiarato Rita De Crescenzo: “La Vallè mi ha telefonato, ho dovuto cambiare il nome. L’avvocato della Vallè si è così messo d’accordo con il mio avvocato e ho dovuto cambiare tutto, scusate, ho sbagliato. Avevo pure registrato il marchio, volevano vedermi a Milano, ma per quieto vivere ho rimosso tutto. Ho dovuto cambiare anche il disegno, il fiore, era un marchio registrato. Ora la mia crema abbronzante non si chiama più Vallea, ma Sollè. Comunque alla fine ci siamo chiariti….”. Che dire, tutto bene quel che finisce bene!