Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi: “Ti piacciono gli uomini o le donne?” | La risposta spiazza tutti

Cristina Scuccia finita di nuovo nei mirini dei media. Stavolta a far parlare è la sua risposta ad una domanda fatta da uno dei concorrenti dell’Isola. Ecco cosa ha detto.

Cristina Scuccia continua ad alimentare i gossip su di lei: da quando l’ex Suor Cristina ha perso il velo, abbandonando così la sua aura di castità, moltissimi tra la stampa e i programmi generalisti hanno iniziato a parlare di lei. Nel mirino dei media infondo lei c’è sempre stata: quante volte infatti capita di vedere una suora, immagine della discrezione e della purezza, partecipare ad un talent show come The Voice? Eppure lei non ha mai smesso di fare notizia, forse perché siamo così attratti dal mistero circa le figure religiose che non possiamo a meno di porci e porle moltissime domande.

Da quando invece Cristina Scuccia ha deciso e divulgato la sua decisione di partecipare al reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, la curiosità intorno alla sua figura si è accentuata e non c’è pace per lei che viene bombardata di domande da parte dello studio e degli altri concorrenti. Domande a cui lei risponde con molta classe e scaltrezza. Ecco cosa ha risposto al concorrente.

Cristina Scuccia risponde a Marco Mazzoli

C’erano già stati dei rumors prima e durante l’edizione dell’ L’isola dei famosi circa il suo presunto orientamento sessuale e di conseguenza le motivazioni che l’hanno portata ad abbandonare il velo.

Si vociferava infatti un’amicizia molto speciale tra lei e Helena Prestes e dopo, anche Vladimir Luxuria aveva fatto intendere di sapere qualcosa di più sulla sessualità della cantante: a questi si è aggiunta anche Grazia Sambruna che affermava e confermava il vociferare intorno a Cristina Scuccia, di fatto anticipando un coming out non richiesto.

Nel daytime, lo speaker Marco Mazzoli ha trattenuto la donna iniziando a farle domande molto intime. Inizialmente ha chiesto a Scuccia se avesse un fidanzato, domanda a cui lei ha risposto: “Ma perché quest’ossessione per gli uomini? “ forse alludendo al fatto che questa fosse una domanda a cui doveva rispondere spesso. Una risposta però molto ambigua che ha messo tutti sull’attenti. Infatti Paolo Noise ha subito controbattuto con un’altra domanda, ovvero se le piacessero gli uomini o le donne. Domanda a cui Cristina Scuccia ha risposto con uno scacco matto al re: “Niente! Mi piacciono le persone. Sto bene anche da sola però: dopo quindici anni di vita particolare non è così facile. Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità.”

“In questo tempo qualcuno ho conosciuto ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Se trovassi una persona giusta perché no. “