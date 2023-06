Come ha speso i soldi di Uomini e donne? | Flora Canto ce lo svela

L’ex tronista ha confessato in un’intervista come ha speso i suoi soldi dopo l’esperienza nello show di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

La conduttrice Flora Canto ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di TVblog in cui ha parlato di molte cose che le stanno a cuore, un pò per fare chiarezza, un pò per sdoganare delle voci infondate su di lei che da anni circolano sul web.In questa occasione infatti la conduttrice romana ha ripercorso la sua intera carriera televisiva: ha parlato infatti del suo ragazzo dell’epoca con coi faceva coppia fissa, Filippo Bisciglia, il noto presentatore ora del programma Temptation Island, che la tradì in diretta con la coinquilina Simona Salvemini.

La prima importantissima esperienza per la conduttrice fu però lo show di Canale 5, Uomini e Donne: e grazie e nonostante all’etichetta da tronista, Flora Canto con le sue sole forze e bravura riuscì ad approdare nel mondo televisivo arrivando a condurre nel 2009, Fast and Furious su La7.

Raccontando questa particolare scalata, difficile e impervia, Flora Canto ha rivelato come ha speso il suo denaro ottenuto dalla partecipazione a Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto.

“Se fai la tronista, ci metti un pò a dimostrare che puoi fare altro”

In occasione della sua intervista su TvBlog, l’attrice romana e conduttrice Flora Canto, ha raccontato della sua carriera e di quanto fosse difficile dimostrare di essere competente a causa dello stigma da tronista.

Infatti la conduttrice ha detto che: “Se fai la tronista a Uomini e Donne, ci metti un pò di più a dimostrare che puoi fare anche altro. Ci sono ragazze che infatti, hanno fatto solo quello. Altre che si sono distinte perché hanno studiato e così, otre a fare la tronista, una poi può fare l’attrice, la conduttrice…Certo, se non coltivi le tue potenzialità, non è detto che accada qualcosa.

Nel mio caso, con i soldi che avevo guadagnato grazie a Uomini e Donne, mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto. Ho utilizzato il frutto della popolarità regalatami dal programma per pagare i miei studi. Con quell’esperienza alla fine non è che dimostri di saper fare qualcosa. Puoi dimostrare però di avere personalità.”

“Nel mio caso per essere serena, ho cercato di imparare a fare tutto perché non si avesse mai la percezione di “quella che sta lì perché è moglie di..”.