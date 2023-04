Ilary Blasi e le battutine per Totti: cosa sta succedendo?

L’Isola dei Famosi quest’anno avrà sicuramente un picco d’ascolti: dopo Cristina Cuccia come concorrente, ora tocca a Ilary Blasi che in questi mesi è sempre stata sotto i riflettori, cercare di non beccarsi un altro tapiro. Ecco cosa è successo.

Durante un’ospitata a Verissimo, la conduttrice della nuova edizione de L’isola dei Famosi, non ha parlato del suo ex marito, Francesco Totti perché Silvia Toffanin ha cercato il più possibile di mantenere il focus sulla sua ospite e non sulla sua vita privata. Un grande gesto di stima professionale che sicuramente Valerio Staffelli non ha minimamente onorato.

Infatti a chiedere di Francesco Totti alla conduttrice è stato proprio lui, l’ultima sera durante la messa in onda di Striscia la Notizia, mentre consegnava a Ilary Blasi il suo ennesimo Tapiro d’oro per delle dichiarazioni fatte in tv.

Le battutine sull’ex marito e il suo nuovo fidanzato

Beccata da Valerio Staffelli per la consegna dell’ennesimo tapiro d’oro, la conduttrice Mediaset, Ilary Blasi, si è lasciata andare a qualche battutina sull’ex marito per distogliere l’attenzione sul reale motivo della consegna del tapiro: battute sui normodotati.

“Le cose con Francesco certo che sono cambiate rispetto a un anno fa. Penso che avete seguito la vicenda. Come siamo messi a borse e a Rolex? Vediamo come si concluderà la vicenda, devi tornare e ti darò aggiornamenti. Se è vero che ho cambiato le chiavi della villa così lui non può più entrare? No, Francesco può entrare quando vuole, casa è sempre aperta. Se mi sono attapirata per la scelta del giudice sul mensile? Io non ho mai proferito parola e continuo a stare zitta”. Ancora più ammiccanti invece, le illazioni che la conduttrice della nuova edizione del programma L’isola dei famosi, ha cacciato durante la trasmissione: ha svelato infatti che con il nuovo fidanzato parla in inglese e poi ha chiarito le shade lanciate durante la prima puntata del reality show: “Come sapete tutti accanto a me non c’è più un uomo. Ma per uno che va ce n’è uno che viene”.



Nella seconda puntata infatti ha rettificato in questo modo: “Comunque voi siete proprio maliziosi. Perché io in realtà ho salutato Nicola Savino che non è più nel programma e ho introdotto Enrico Papi. Quindi siete voi maligni che pensate ad altro. La mia è stata un’introduzione simpatica, ironica ma certo dai. Il mio nuovo fidanzato? No, io non parlo il tedesco, uso l’inglese, diciamo.”.