Zendaya: 10 curiosità sulla principessa di Dune

Siete dei veri fan di Zendaya? Vediamo se conoscete queste dieci curiosità su di lei!

Senza dubbio, Zendaya è una delle giovani attrici più famose e richieste a Hollywood del momento. Ha iniziato a recitare da piccola e in poco tempo è diventata un’icona a livello mondiale. Ma sapete proprio tutto di lei? Ecco dieci curiosità sull’attrice di Euphoria e Spiderman!

1. Era molto timida e introversa

Da bambina, Zendaya era molto timida e introversa, al punto che sua madre le fece ripetere l’asilo, facendole fare un anno in più del previsto. In questo modo, sperava che si sarebbe aperta di più con gli altri bambini e che avrebbe imparato più facilmente a fare amicizia. Lo ha rivelato l’attrice durante un’intervista per Vogue.

2. È vegetariana da quando era piccola

L’attrice è vegetariana e non mangia carne da quando aveva solo undici anni. Ha preso questa decisione perché è molto sensibile e ama gli animali e l’ambiente. Ha dichiarato che il suo piatto preferito è l’insalata di riso, che condisce rigorosamente con prodotti vegetali.

3. Le origini

La sua famiglia vanta numerose origini diverse, non solo americane, ma anche africane ed europee. Lei è nata in California, ma suo padre è afroamericano, mentre la madre ha origini tedesche e scozzesi.

4. Il sogno nel cassetto

Se non fosse diventata un’attrice e una modella, Zendaya ha dichiarato che probabilmente avrebbe voluto essere un’insegnante, proprio come sua madre, che è sempre stata una grande figura di ispirazione per lei.

5. È nata senza un dente

Come ha riportato in diverse interviste, le manca un dente: è nata così per una mutazione genetica. L’attrice è quasi fiera di questo dettaglio fisico e in un’intervista ha confessato scherzando che questa caratterista le rende più semplice mordere cibi freddi come i gelati.

6. Il nome

Il nome “Zendaya” proviene dallo Zimbawe è significa letteralmente “Ringraziare“. Il nome completo dell’attrice è Zendaya Maree Stoermer Coleman. Gli amici la chiamano anche “Marie”, “Daya” o semplicemente “Z”.

7. La carriera da scrittrice

Non è solo un’attrice e una modella, ma anche una scrittrice. Nel 2013. infatti, ha pubblicato Between U And Me, un manuale di auto-aiuto con diversi consigli motivazionali.

8. La beneficenza

Zendaya è molto attiva nel sociale ed è un’attivista convinta da quando era solo un’adolescente. Per esempio, per il suo diciottesimo compleanno ha organizzato una campagna per aiutare i bambini poveri di Haiti e per il suo ventesimo è stata testimonial di Women Emporwerment, un progetto a sostegno della parità di genere.

9. La Barbie

Nel 2015 Mattel ha dedicato una Barbie all’attrice con le sue sembianze. Si trattava di un’edizione limitata, che la mostrava con i capelli acconciati in dreadlocks e con un bellissimo abito a sirena bianco.

10. Ama Harry Potter

Non ha mai negato di amare Harry Potter. Qualche anno fa ha dichiarato che ha avuto un periodo in cui guardava un film della saga ogni giorno.