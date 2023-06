Zendaya, cacciata da un ristorante nel centro di Roma | Cosa è successo?

La famosissima attrice Zendaya non è potuta entrare alla Terrazza Borromini, uno dei ristoranti più lussuosi di Roma, frequentato soprattutto da vip. Perché? Ecco la sua versione.

Nei giorni scorsi Zendaya è volata a Roma per partecipare all’apertura ufficiale dell’esclusivissima Bulgari Hotel insieme alla collega Priyanka Chopra. Le due bellissime attrici, infatti, sono entrambe ambassador del brand di lusso e sono state invitate all’evento, dove hanno posato per i fotografi mentre tagliavano il nastro di inaugurazione.

L’artista recita da quando era solo una bambina, ma è diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di protagonista nella scandalosa serie Euphoria e a quello di Michelle in Spiderman: No Way Home. Sul set ha conosciuto Tom Holland, che interpretava il super eroe, e che poi è diventato il suo fidanzato. La coppia sta insieme dal 2017.

Dopo aver partecipato all’evento di Bulgari, l’attrice si era spostata in un’altra zona del centro della capitale, più precisamente verso il ristorante Terrazza Borromini, che affaccia proprio su piazza Navona. Qui però le è stato negato l’accesso e non ha potuto continuare la serata come aveva programmato.

Ma cos’è successo? La causa del divieto di accesso sarebbe legata al suo outift considerato non adeguato alla location. Lei però ha dato una versione diversa.

Zendaya, negato l’accesso alla Terrazza Borromini per colpa dell’outfit? Lei dà un’altra spiegazione

All’evento di Bulgari, Zendaya aveva indossato uno splendido completo giacca e pantaloni nero e tempestato di brillantini, confezionato dallo stilista Pierpaolo Piccioli. Per la cena, tuttavia, si è cambiata e si è presentata alla Terrazza Borromini con un abbigliamento decisamente più semplice e casual, che non rispettava il dress code.

La principessa di Dune indossava un outfit semplice, ma comunque curato: un crop top nero senza spalline e un paio di pantaloni larghi color sabbia. Il problema sarebbe stato proprio il crop top, che lasciava la pancia scoperta, mostrando l’ombelico. Davanti a questo outfit, allora, il locale ha deciso di negarle l’accesso.

La notizia ha fatto molto scalpore all’estero, soprattutto tra i tabloid inglesi, tra cui il Daily Mail, che ha riportato le foto dell’abbigliamento dell’artista. Il team dell’attrice, però, ha dato un’altra versione dei fatti al giornale Just Shared: “Il gruppo di amici è arrivato in questo ristorante e si è reso conto che aveva già mangiato lì l’ultima volta che era stato a Roma, quindi se ne sono andati e si sono recati in un altro posto perché volevano provare qualcosa di nuovo. Non c’era alcun problema con il codice di abbigliamento“. Sarà andata davvero così?