Barbie: la curiosa richiesta di Margot Robbie per il film

La richiesta da parte di Margot Robbie per il film di Greta Gerwig.

Il 20 luglio arriva in Italia Barbie: la richiesta di Margot Robbie per il film.

Tra un mese esatto, il prossimo 20 luglio, sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche italiane l’attesissimo Barbie, film diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni della celebre bambola. Nell’attesa di poter ammirare in sala la pellicola, ecco alcune rivelazioni in merito al film da parte della stessa Margot Robbie.

Le parole di Margot Robbie su Barbie

Barbie è di sicuro tra i film più attesi dell’estate 2023. La pellicola diretta da Greta Gerwig ci darà la possibilità di immergerci nelle atmosfere della nota Dreamhouse della bambola, ricostruita fin nei minimi particolari anche con l’ausilio di un incredibile quantitativo di vernice rosa.

Proprio in merito alla Dreamhouse, la casa dei sogni di Barbie, da segnalare sono alcune recenti dichiarazioni di Margot Robbie, che ha rivelato come un suo impellente desiderio sul film Barbie riguardasse proprio tale casa. Ecco di seguito parte delle sue dichiarazioni, rilasciate nel corso di una puntata del The Kelly Clarkson Show:

“La prima cosa che ho detto a Greta Gerwig quando ci siamo sedute a discutere del film di Barbie è stata che avrei seguito in tutto e per tutto la sua visione. Avrei realizzato qualunque cosa lei avesse voluto. Tranne però per un piccolo favore. Ho chiesto a Greta di poter avere una Dreamhouse con uno scivolo che unisce la camera da letto alla piscina. Questo era sempre stato uno dei sogni della mia vita“.

Barbie tra un mese nei cinema

Margot Robbie ha dunque seguito totalmente la sua regista per la realizzazione di un film che sembra già ora promettere molto bene. Nonostante questo, l’attrice, che figura tra le produttrici della pellicola, non ha comunque mancato di fornire alcuni preziosi consigli non solo alla Gerwig ma anche allo sceneggiatore Noah Baumbach in merito ad alcune spinose e delicate questioni come ad esempio quelle della sessualità e della sessualizzazione della protagonista.

La storia del film non si risparmierà dunque dal trattare tematiche importanti come queste. Al centro della vicenda vi è infatti una versione se vogliamo inedita della nota bambola. Barbie è alle prese con una vera e propria crisi esistenziale, il che la porterà a restare esclusa dai confini di Barbieland. Un’occasione, questa, per andare alla ricerca della propria identità e per poterne sapere di più sulle proprie origini.