Padro Pascal come SpiderMan nel prossimo film della saga? E’ un’idea

Spiderman: Across the Spider-Verse. Il doppiatore del protagonista, Miguel O’Hara vorrebbe Pedro Pascal nel sequel del film in un ruolo davvero stravagante. Scopri di più.

Appena uscito nelle sale, Spider-Man: Across the Spider-Verse si è già rivelato un successone come il primo film e ha già sancito, con la sua animazione a due frame per secondo, il suo stile cartoon miscelato ad una sana dose di CGI che rende tutto all’interno di un mondo realistico ma non troppo, il ritornodi gran parte del cast di doppiatori del precedente capitolo, Spider-Man: Un nuovo universo.

Di certo, oltre alla sua performance come voce del protagonista Miguel O’Hara, Oscar Isaac si era già distinto come volto di Moon Knight all’interno dell’MCU ma stavolta a far parlare di lui, non è ciò che ha fatto ma cosa ha detto.

Infatti in questi giorni, dopo l’uscita del film di cui tutti stanno parlando, Oscar Isaac ha rivelato il nome dell’attore che vorrebbe al suo fianco per l’epico finale della saga di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Ecco cosa ha detto.

Oscar Isaac vorrebbe Pedro Pascal nel cast

Durante una recente intervista che il doppiatore di Miguel O’Hara nel film Spider-Man: Across the Universe, e rilasciata durante il tour promozionale del film, Oscar Isaac ha fatto un nome molto importante.

Esatto, l’attore volto di Moon Knight per MCU, ha rivelato e affermato che al suo fianco vorrebbe l’attore Pedro Pascal, collega e amico, star delle serie Narcos, The Mandalorian e l’ultima più recente, The Last of Us. L’ultimo film della saga infatti, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarebbe il più importante e anche il più epico del franchising e aiuterebbe l’MCU ad aprire la nuova fase dell’universo e mondo Marvel: “Phil e Chris (Miller) sono assolutamente brillanti nell’associare la giusta persona ad ogni personaggio. Però, forse, io suggerirei Pedro Pascal. Troviamogli qualcosa da fare, per me dovrebbe essere uno Spider-Man vecchio e rabbioso”.

Non a caso Oscar Isaac ha nominato questo attore: i due sono amici di vecchia data e non perdono mai l’occasione per prendersi in giro, sia privatamente che pubblicamente. La richiesta dell’attore pare però destinata a rimanere inascoltata poiché il terzo capitolo della saga, previsto nelle sale già dal 29 marzo 2024, è stato già in gran parte realizzato: infatti sia questo appena uscito nelle sale che il terzo capitolo della saga, erano stati concepiti come un unico lungometraggio e solo in un secondo momento diviso in due parti.