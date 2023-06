Elemental: i personaggi del nuovo film Pixar

Focus sui personaggi del film diretto da Peter Sohn.

Dal 21 giugno è disponibile al cinema Elemental: ecco i personaggi del film d’animazione. Dalla giornata di mercoledì 21 giugno è presente nelle sale cinematografiche italiane Elemental, nuovissimo film d’animazione diretto dal regista Peter Sohn e prodotto dalla Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures. Ecco di seguito una lista dei simpatici personaggi protagonisti della pellicola.

I personaggi di Elemental

Come già ampiamente suggerito dal titolo del film, i personaggi dell’immaginaria città in cui è ambientato Elemental sono composti ognuno da uno dei quattro elementi, ovvero terra, aria, fuoco e acqua.

Come sempre, la Pixar è riuscita a scrivere in maniera perfetta i propri personaggi, con il conseguente coinvolgimento emotivo da parte degli spettatori che finiscono con l’immedesimarsi immediatamente con le vicende che vengono mostrate all’interno della pellicola.

Ecco di seguito la lista dei personaggi.

Fern Grouchwood

Fern Grouchwood appartiene all’elemento terra ed è un burocrate dai modi burberi alle prese costantemente con il proprio lavoro, che trascorre interi giorni e intere notti seduto alla sua scrivania.

Cinder Lumen

Cinder Lumen, appartenente all’elemento fuoco, è un personaggio di buon cuore anche se allo stesso tempo ossessivo nei confronti della propria famiglia. All’interno del film vi sono i suoi tentativi di trovare un compagno adatto per sua figlia Ember. Una madre che cerca dunque di intromettersi nella vita privata della figlia, e che si dimostra contraria alla relazione tra quest’ultima e Wade.

Bernie Lumen

Marito di Cinder è Bernie Lumen, sempre dell’elemento fuoco. Proprietario del minimarket Firetown ed emigrato ad Element City insieme a Cinder, Bernie crede esattamente come la moglie che non si debbano mescolare elementi diversi tra di loro.

Alan Ripple

L’elemento acqua Alan Ripple è il fratello maggiore di Wade. Figlio dell’architetto Brook Ripple, Alan vive una felice storia d’amore insieme alla moglie Eddy, con la quale ha avuto i suoi due figli Marco e Polo.

Lake Ripple

Lake è il figlio più giovane di Brook e dunque il fratello più giovane di Alan e Wade. In particolare, di Lake si è fatto un gran parlare in questi giorni in quanto primo personaggio dichiaratamente non binario del mondo Pixar. A dichiararlo è stata la doppiatrice del personaggio, ovvero Ava Hauser. Nonostante Lake sia una figura secondaria all’interno del film, ciò rappresenta di sicuro un passo importante e significativo da parte della Pixar nei confronti della comunità LGBTQ+.

Gale Cumulus

Gale Cumulus è il capo di Wade, e trascorre il proprio tempo libero quasi esclusivamente guardando le partite della propria squadra del cuore al Cyclone Stadium.

Brook Ripple

Brook è la madre di Alan, Wade e Lake. Un architetto dall’enorme talento pronta a supportare in ogni modo possibile i propri figli. Una presenza costante e allo stesso tempo rassicurante per Alan, Wade e Lake.

Clod

Clod appartiene all’elemento della terra. Una sorta di ammasso rotondo di terra con dei fili d’erba per capelli che abita vicino ai Lumen e che mostra in diverse occasioni di avere una cotta per il personaggio di Ember.

Ember Lumen

Ember Lumen dell’elemento del fuoco è il personaggio principale di Elemental. Nonostante i pregiudizi e l’opposizione dei genitori Cinder e Bernie, Ember dimostra di saper ragionare con la propria testa decidendo di voler intraprendere una storia d’amore con l’elemento acqua Wade.

Wade Ripple

Wade Ripple è l’investigatore della città di Element City. Un personaggio che grazie alla sua empatia e alla sua gentilezza dimostra di essere il ragazzo perfetto per un personaggio forte e allo stesso tempo testardo come quello di Ember.