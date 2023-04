Euphoria 3: anticipazioni sulla serie

La serie Euphoria si prepara alla terza stagione, con un salto temporale che proietta lo spettatore 5 anni dopo

Euphoria è una serie televisiva statunitense ideata e scritta da Sam Levinson per HBO, lanciata nel 2019, il cui successo della prima stagione ha spinto la rete alla produzione della seconda serie, conclusasi con l’ipotesi di futuri sviluppi e quindi lasciando intendere ad una eventuale terza stagione.

L’adolescenza raccontata attraverso il personaggio della protagonista, interpretata da Zendaya, è espressa al massimo dei suoi turbamenti, trasgressioni e scabrosità. La serie è incentrata sulle vicende di un gruppo di adolescenti al liceo, in cerca della propria identità, che si avvicendano tra amicizie, amori, traumi passati e presenti, sesso e droga.

L’esplicito riferimento a pratiche trasgressive, abuso di droghe, esposizione sfrenata del sesso in tutte le sue espressioni, ha sollevato diverse critiche nei confronti di Euphoria. Ciononostante, la serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Emmy alla miglior attrice in una serie drammatica vinti da Zendaya, rendendola l’attrice donna più giovane ad avere vinto questo premio più di una volta. Se da un lato quindi è possibile leggere valutazioni positive come quella del sito Rotten Tomatoes che ne celebra “la sua brutale onestà con un occhio empatico – e visivamente stupendo – per creare una serie unica, stimolante e illuminante, tenuta insieme da una performance fortemente ridimensionata di Zendaya”, c’è anche una narrazione che punta il dito proprio sulla sceneggiatura giudicandola “traballante e piena di pessime battute” (cit. Observer).

Le anticipazioni svelate dalla costumista

Per chi ha seguito le vicissitudini della tossicodipendente in rehab Zendaya, il finale della seconda stagione di Euphoria ha accennato a un salto temporale, ma ancora non si hanno certezze su quale sarà l’anno in cui verranno collocati i protagonisti.

In una recente intervista a Vogue, una costumista dello show ha accennato ad alcuni dettagli della terza stagione di Euphoria, senza però avere ancora sottomano la sceneggiatura. Heidi Bivens dice: “si parla di circa cinque anni nel futuro. […] Farò tutto il possibile per rendere la terza stagione dello show un successo. Sono davvero entusiasta di leggere le sceneggiature. Si parla di circa cinque anni nel futuro e che non sono più al liceo. Dorothy non è più in Kansas. Voglio dire, potrebbe essere un viaggio totale. Chi puo ‘dirlo? Ma conoscendo il cervello di Sam, sarà eccitante, e ci sfiderà tutti, perché non vorrà ripetersi. Sarà qualcosa di nuovo da scoprire per il pubblico”.

L’evoluzione di Zendaya

Nonostante siano ancora voci di corridoio e supposizioni del web, la costumista conferma in parte la necessità che gli spettatori manifestano di una terza stagione, propedeutica a sviluppare ed approfondire le vite dei protagonisti che la seconda serie non ha completamente svelato.

Il personaggio stesso di Zendaya vuole che la stagione 3 di Euphoria faccia un salto più avanti nel tempo ed approfondisca le vite dei personaggi dopo il liceo.