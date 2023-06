L’attore de Il Cavaliere Oscuro è malato: ecco la diagnosi ufficiale

Colin McFarlane, l’attore star del film Il Cavaliere oscuro si è scoperto malato. L’attore ha detto che 1 su 4 uomini neri ne soffrono. Ecco cosa è successo.

L’attore britannico Colin McFarlane, protagonista in film come Batman Begins e Il Cavaliere oscuso, ha rivelato di avere un cancro alla prostata in fase iniziale. La star 61enne, meglio conosciuta per il suo ruolo nella trilogia de Il cavaliere oscuro del regista Christopher Nolan e nella sitcom della BBC, Not Going Out, ha ricevuto la diagnosi a dicembre dopo i test. Sposato, padre di tre figli, Colin ha detto di essere contento di aver tenuto il passo con i suoi assegni negli ultimi otto anni, che hanno preso il cancro in anticipo. L’attore ha affermato che un uomo di colore su quattro è a rischio di contrarre la malattia che uccide 12.000 uomini all’anno.

Ma ha detto che non molti sanno si ha due volte e mezzo in più di probabilità di contrarre il cancro alla prostata se il padre o il fratello lo ha avuto e suo padre sfortunatamente, Sidney, aveva problemi di prostata ingrossata, problema che si è rivelato poi essere un cancro di natura benigna.

Colin McFarlane ha un cancro alla prostata

L’attore ha due fratelli e li aveva già esortati a sottoporsi al test: uno di loro ha scoperto di avere anche un cancro alla prostata.

Colin ha detto: “Mio padre è benigno ma ha subito un’operazione nel 1999 e mi ha detto: ‘oh, ho deciso di non dirlo a te e ai tuoi fratelli perché non volevo farti preoccupare‘. Non era consapevole del fatto che, in realtà, era davvero importante che ce lo dicesse perché c’è un legame genetico“. Nel caso di Colin, l’attore si aspettava di ottenere un risultato chiaro dopo che gli era stato detto dal suo medico che c’era solo il 30% di possibilità che avesse contratto un cancro. Ha detto: “Pensi, beh, c’è una probabilità del 70% che io stia bene“. I medici gli hanno detto che il cancro era T1 su cinque categorie, sigla comunque che viene considerata lo stadio iniziale, assicurandogli che si trattasse di “a rischio molto basso“.

Al momento non necessita di cure. Colin ha spiegato: “Hanno detto ‘ti faremo solo un esame del sangue, lo stesso esame del sangue che lo ha evidenziato. Ora lo faremo come test dell’antigene prostatico specifico ogni tre mesi.’ E poi una volta all’anno, avrò una risonanza magnetica.“