Citadel, tutto sulla serie dei fratelli Russo costata 300 milioni di dollari

Avete già cominciato Citadel, la nuova spy serie che sta facendo impazzire il pubblico? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il 28 aprile ha debuttato su Prime Video la nuova serie diretta da Joe e Anthony Russo: Citadel. Ambientata in un mondo spy, si concentra sui due agenti segreti Mason Kane e Nadia Sinh, interpretati da Richard Madden e Priyanka Chopra Jones. La serie è stata prodotta con un budget altissimo e da record: circa 300 milioni di dollari. Conta in totale sei episodi: finora ne sono usciti solo due, ma ogni venerdì ne arriveranno online altri due, fino al 26 maggio. Ecco che cosa sapere prima di iniziare Citadel!

Il cast

Il budget di Citadel è così alto anche perché i registi hanno scelto un cast incredibile, formato dai divi di Hollywood più richiesti del momento. Non solo i protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jones, ma anche Stanley Tucci (Amabili resti, Hunger Games, Il diavolo veste Prada) e Lesley Manville (The Crown). Seguono Osy Ikhile, Ashleigh Cummings, Roland Møller e Caoilinn Springall.

La trama

Mason Kane e Nadia Sinh sono gli unici agenti segreti di Citadel sopravvissuti a una strage avvenuta molti anni prima provocata dagli agenti di Manticore. La trama si innesca quando il genio dell’informatica Bernard, loro ex collega, li contatta per una nuova missione segreta. Qui si apre una doppia missione per i due personaggi: vendicarsi degli agenti di Manticore e recuperare i propri ricordi, per capire esattamente che cosa sia successo prima della strage.

L’amnesia dei protagonisti

L’episodio pilota della serie si contraddistingue per un elemento fondamentale: gli agenti Mason Kane e Nadia Sinh soffrono di un’amnesia provocata da un trauma sia fisico sia psicologico. I due non ricordano nulla, ma hanno la sensazione di conoscersi già. Che cosa nasconderà il loro passato di così importante?

Sarà un franchise ricco di spin-off

Citadel costituirà un nuovo universo: la trama generale non si concluderà con la serie, ma si aggancerà ad altri show, andando a costituire un vero e proprio franchise. Le altre serie avranno cast e ambientazioni diverse e alcune di queste hanno già iniziato i lavori: sono già cominciate quelle girate in India e in Italia, che contano su un cast internazionale composta da attori come Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu. Un altro spin-off, come rivelato dai fratelli Russo, dovrebbe iniziare in Messico.