Timothee Chalamet: i messaggi di auguri di Zendaya

Il 27 dicembre è stato il compleanno di Timothee Chalamet: i messaggi di auguri rivolti al talentuoso attore da Zendaya.

Tra i tanti messaggi di auguri rivolti a Timothee Chalamet per il compleanno del giovane attore spiccano anche e soprattutto quelli di Zendaya.

Tra gli attori in assoluto più amati del momento vi è senza ombra di dubbio Timothee Chalamet. Il classe 1995, nel corso degli ultimi anni, si è reso protagonista di una straordinaria ascesa, che l’ha consacrato come uno degli attori più talentuosi e stimati in circolazione.

Interstellar di Christopher Nolan, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Lady Bird di Greta Gerwig, The French Dispatch di Wes Anderson. Queste sono solo alcuni dei tanti film di successo cui ha già preso parte l’attore statunitense.

Il 27 dicembre Chalamet ha compiuto 27 anni. Ancora giovanissima, la sua carriera cinematografica è già costellata di numerosi successi, con diversi ruoli che sono già diventati iconici e con numerose collaborazioni a dir poco prestigiose. Tra i tanti personaggi di spicco che hanno voluto fare gli auguri di buon compleanno all’attore non poteva mancare Zendaya, che ha affiancato Chalamet nel film Dune uscito nelle sale nel 2021.

Gli auguri di Zendaya a Timothee Chalamet

Esattamente come Chalamet, anche Zendaya è salita sempre di più alla ribalta nel corso degli ultimissimi anni. Impegnata anche in ambito musicale, con il proprio album omonimo pubblicato nel 2013, l’attrice classe 1996 ha poi iniziato ad ottenere enorme fama dal punto di vista cinematografico grazie al ruolo di MJ nella trilogia di Spiderman del Marvel Cinematic Universe.

Nel 2021, oltre ad aver recitato in Spiderman: No Way Home di Jon Watts, Zendaya è arrivata nelle sale anche con l’importantissimo Dune di Denis Villeneuve, adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert che ha seguito l’altra celebre trasposizione ad opera di David Lynch risalente al 1984.

Zendaya, attraverso il proprio profilo Instagram, ha dunque voluto dedicare un pensiero al proprio collega con il seguente messaggio, “Happy birthday to this kid“, accompagnato da un’immagine dei due alle prese con alcune foto di copertina per Dune.

Dune 2: tra i film più attesi del 2023

Il Dune del 2021 si è rivelato un vero e proprio successo. Ai Premi Oscar del 2022, la pellicola è stata la più premiata con ben 6 statuette: migliore fotografia, migliore colonna sonora, miglior montaggio, miglior sonoro, migliore scenografia e migliori effetti speciali.

Le aspettative per Dune Parte 2, che sarà caratterizzato come il primo capitolo da un cast che comprende tra gli altri Josh Brolin, Javier Bardem, Rebecca Ferguson e Stellan Skarsgard, non possono che essere altissime. La pellicola, attesa tra le altre cose anche per vedere di nuovo all’opera insieme Chalamet e Zendaya, arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 3 novembre.