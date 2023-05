Il trailer di Dune: Parte 2 è arrivato!

Finalmente è arrivato il tanto atteso trailer del film Dune: Parte 2, questa pellicola è particolarmente attesa dai fans, in quanto dopo il successo del primo film, gli spettatori aspettano di sapere cosa succederà nel capitolo conclusivo.

Il tanto atteso trailer del film Dune: Parte 2 è finalmente disponibile e i fan sono in estasi. Mancano ancora diversi mesi prima di poter vedere il capitolo conclusivo della storia al cinema, ma visto il successo del suo predecessore, dietro questo secondo capitolo, aleggia molta pressione. Sarà all’altezza del primo capitolo?

Timothée Chalamet, Zendaya e tutti gli altri, vi aspettano per una nuova ed epica avventura, la quale chiarirà i punti lasciati in sospeso del primo Dune. Siamo molto curiosi di sapere, dopo che avrete visto il trailer, la vostra prima impressione. Queste brevi scene vi hanno stuzzicato la curiosità? Andrete al cinema a vedere Dune: Parte 2?

Facciamo un ripasso del primo Dune

Dune: Parte 2, uscirà al cinema il 1° novembre 2023 e sarà sempre diretto dal regista canadese, Denis Villeneuve, il quale ha ideato questa storia cinematografica, basandosi sul romanzo di Frank Hebert. Per chi non avesse visto ancora il primo capitolo, ricordiamo che la trama ufficiale citava: “In un distante futuro dell’umanità, il duca Leto Atreides accetta la gestione di un pericoloso pianeta, Dune, l’unica fonte di una droga in grado di allungare la vita e fornire eccezionali capacità mentali”.

Il primo Dune uscì alla fine del 2021 al cinema e nonostante il periodo di piena pandemia, fu un vero successo, motivo per cui il regista poté proseguire con il suo progetto, dando vita alla seconda e conclusiva parte della storia, che vedremo nella trasposizione cinematografica di Dune: Parte 2.

Dune – Parte Due: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film – HD

Un trailer emblematico

Come preannunciato, finalmente il trailer di Dune: Parte 2 è disponibile e da quei pochi minuti capiamo tutto e niente, nel senso che le immagini lasciano i telespettatori ancora di più con l’ansia, dopo averlo visto inizierete veramente a contare a ritroso i giorni sul calendario.

Dune: Parte 2 uscirà al cinema il 1° novembre e vedrà all’interno del suo cast sempre i soliti volti del primo capitolo di Dune e anche new entry, oltre a Chalamet e Zendaya troveremo Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Tim Blake Nelson, Florence Pugh e così via.

Per quanto riguarda la sinossi ufficiale di Dune: Parte 2 ecco che cosa abbiamo scoperto: “Dune – Parte Due esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere”.