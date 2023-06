Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione si scontrano sui funerali di Berlusconi | cosa è successo.

Duro scontro sui social per Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione. I due riusciranno a riappacificarsi? Scopri cosa è successo.

Ha fatto molto parlare Edoardo Donnamaria, concorrente della settima edizione del programma Mediaset di Canale 5, Il Grande Fratello VIP, poiché è stato protagonista di un duro scontro sui social con l’ex volto del programma della sua stessa rete, Uomini e Donne. Ad infiammare gli animi è stata proprio la morte del presidente e fondatore delle reti Mediaset, Silvio Berlusconi che la notte del 12 giugno 2023, è venuto a mancare a causa di una leucemia mielomonocitica cronica all’età di 86 anni.

Tutto è partito ieri dopo la notizia della scomparsa del Cavaliere: in tantissimi, da senatori e altre cariche politiche a personaggi del mondo dell’intrattenimento e della televisione, hanno espresso il proprio cordoglio e la sentita vicinanza alla famiglia dell’ex premier.

Tra questi anche Edoardo Donnamaria che si è unito ai suoi colleghi con qualche parola di cordoglio alla famiglia del defunto ma è stato redarguito da Pietro Tartaglione. Ecco cosa è successo.

La Stories della discordia

Edoardo Donnamaria, concorrente del programma Il Grande Fratello nella sua settima edizione, è stato criticato sui social per una particolare stories postata per commentare la scomparsa di Silvio Berlusconi.

mi ci mancava tortiglione oggi. se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo! pic.twitter.com/Wjp8hZSYkt — edoardo donnamaria (@drojette) June 12, 2023

Quando tutti i suoi colleghi e personalità delle reti Mediaset, si erano unite in cordoglio per l’ex Presidente del Consiglio, Edoardo Donnamaria sente puzza di bruciato e dice: “Mi accordo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando ad influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo…Ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”. A queste parole l’ex tronista Pietro Tartaglione ha risposto: “Già il fatto che nella stessa frase fai le condoglianze e crei una polemica la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze super farlse. Numero due, sei così presuntuoso da chiamare gli altri personaggini. Abbiamo il personaggione navigato qui, ma chi ca**o sei? Ma fatti un bagno di umiltà! Ma io se fossi la tua famiglia ti prenderei a calci in cul*! Ragazzino viziato, fai un bagno di umiltà che non sei nessuno”.

A questo attacco di rabbia abbastanza immotivato e molto violento, in cui Tartaglione ha insultato Donnamaria senza che lui l’avesse interpellato, lo speaker radiofonico ha risposto così: “Mi ci mancava Tortiglione oggi. Se vi serve un avvocato non andate da lui, ve ne consiglio io qualcuno di bravo”.