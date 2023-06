Sympathy for The Devil, il trailer del nuovo film con Nicolas Cage

L’attore Nicolas Cage sarà presto in un nuovissimo thriller: ecco tutto quello che sappiamo su Sympathy for The Devil.

Nicolas Cage è sempre sulla cresta dell’onda e continua ad affermarsi come uno degli attori più richiesti e poliedrici di Hollywood. Durante la sua carriera, che prosegue con successo da oltre quarant’anni, ha lavorato a film dai generi diversissimi, interpretando numerosi personaggi dalle varie personalità.

Nel 2023 è tornato al cinema con due film dai generi completamente diversi. The Old Way, un western incentrato sulla vendetta di un padre e di una figlia – per l’attore è stata la prima volta in un western – e Renfield, una commedia dai toni horror e fantascientifici, che si ispira al classico Dracula di Bram Stocker. R.M. Renfield, infatti, è uno dei personaggi secondari del romanzo originale. Infine, nel 2023 ha anche avuto un piccolo cameo in The Flash.

Tra poco tornerà con un nuovissimo film, questa volta del genere thriller. Ecco tutto quello che sappiamo su Sympathy for The Devil, in programma in uscita per il 28 luglio.

Sympathy for The Devil, trama, cast e trailer del film

Sympathy for The Devil uscirà al cinema il 28 luglio e sarà diretto da Yuval Adler, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Luke Paradise. Il film è stato prodotto dallo stesso Nicolas Cage, che crede molto al progetto, insieme a Allan Ungar, Alex Lebovici e Stuart Manashil. Si tratta di un thriller e la trama si concentra su un uomo che è costretto a guidare per diversi chilometri sotto la minaccia di una pistola.

La trama ufficiale infatti recita: “Dopo essere stato costretto a guidare da un misterioso passeggero (Nicolas Cage) sotto la minaccia di una pistola, un uomo (Joel Kinnaman) si ritrova in un rischioso gioco al gatto e al topo, in cui diventa chiaro che non tutto è come sembra“. Ecco il trailer.

Il cast, oltre ovviamente a Nicolas Cage, comprende anche Joel Kinnaman, che interpreta il secondo protagonista. Partecipano al film con parti minori anche Kaiwi Lyman, Burns Burns, Nancy Good, Rich Hopkins, Alexis Zollicoffer, Cameron Lee Price, Annisse White, Oliver McCallum e Danny Tesla.

Questa non è la prima volta che Yuval Adler e Joel Kinnaman collaborano insieme. I due, infatti, avevano lavorato anche nel 2020 al film The Secret – Le verità nascoste (The Secrets We Keep in originale), insieme anche a Noomi Rapace, Chris Messina e Amy Seimetz.