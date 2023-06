Bottoms: il trailer del film di Emma Seligman

Uscito il trailer del film diretto dalla regista Emma Seligman.

Bottoms è il nuovo film di Emma Seligman: ecco il trailer della pellicola. Da pochissimo è stato pubblicato il trailer ufficiale di Bottoms, un film diretto da Emma Seligman che farà il suo arrivo in tutte le sale cinematografiche statunitensi il prossimo 25 di agosto.

Il trailer di Bottoms

Bottoms è la nuova prova cinematografica di Emma Seligman. La regista e sceneggiatrice canadese classe 1995, dopo la direzione del corto Void nel 2018, ha debuttato alla regia di un lungometraggio con l’ottimo Shiva Baby, un film del 2020 che ha rappresentato una sorta di adattamento di un corto del 2018 e che è riuscito a suscitare ottimi pareri da parte della critica.

Shiva Baby era incentrato per la precisione sulla storia di una studentessa universitaria che si presenta in ritardo ad un funerale ebraico, occasione nel corso della quale finisce con il conoscere quello che diventerà il suo sugar daddy. Una commedia divertente ed esilarante, che è il genere che all’interno del quale dovrebbe rientrare anche questo Bottoms, film che è stato presentato in anteprima lo scorso mese di marzo al South by Southwest Film Festival.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Bottoms, film prodotto da Metro-Goldwyn-Mayer, Orion Pictures e Brownstone Productions.

Il cast e la trama di Bottoms

Il variegato cast di Bottoms comprende principalmente Rachel Sennott (Bodies Bodies Bodies, Black Mirror), Ayo Edebiri (The Bear, Big Mouth), Nicholas Galitzine, Kaia Gerber e Ruby Cruz. A loro si aggiungono poi tra gli altri Lacey Dover, Marshawn Lynch, Havana Rose Liu, Miles Fowler, Wayne Pére, Punkie Johnson e Virginia Tucker.

La trama del film, che si presenta come assolutamente folle e sregolato e con la sceneggiatura che è stata scritta dalla stessa regista Emma Seligman con la collaborazione di Rachel Sennott, si basa sulle avventure di due delle ragazze più impopolari della scuola che decidono di organizzare una sorta di fight club al femminile allo scopo di riuscire ad abbandonare la loro impopolarità e di conquistare le ragazze più attraenti della scuola.

Un film fuori dagli schemi

Fin dalla sua presentazione al South by Southwest Film Festival che ha avuto luogo lo scorso 11 marzo, Bottoms è stato ampiamente apprezzato dalla critica specializzata, divenendo nel giro di brevissimo tempo una delle pellicole più apprezzate di questa prima parte di 2023.

Il film si presenta come una rappresentazione LGBTQIA+ fuori da qualsiasi schema, per cui la Seligman stessa ha dichiarato di aver tratto ispirazione da altri film del genere teen come ad esempio Mean Girls, Schegge di follia, Porky’s, Amiche Cattive o anche Jennifer’s Body.

Queste le parole della regista in merito al suo nuovo progetto nel corso di un’intervista per Entertainment Weekly:

“Abbiamo pensato che anche alle donne queer spetta una commedia teen e sexy“.

Bottoms potrebbe arrivare molto presto anche in Italia tramite la piattaforma streaming di Amazon Prime Video.