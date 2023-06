Il nuovo Transformers: cosa sappiamo

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film della saga di Trasformers- Il risveglio. Il nuovo capitolo sarà un reboot della saga anni ’90.

Uscirà il 7 giugno 2023 nelle sale italiane, distribuito da Paramount Pictures e Eagle Pictures, Trasformers: Il Risveglio, il film ambientato negli anni ’90 e diretto dal regista Steven Caple Jr., interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback.

Ma perché tanto hype per l’ennesimo film della saga? Beh inanzitutto il franchise Trasformers è una serie di film statunitensi di fanstascienza e di genere azione basati su dei…giocattoli. Ebbene si, per chi non li ricordasse il franchise famoso in tutto il mondo all’inizio degli anni ’80 era solo riferito a giocattoli per bambini della marca Hasbro e firmate Takara Tomy: il gioco consisteva in delle macchinine con uno speciale meccanismo a scatto che faceva si, come nei film, che la macchina in questione prendesse vita e diventasse un robot.

Il successo tra i bambini fu tale che il franchise si ampliò con cartoni animati, fumetti e addirittura videogiochi, fino ad arrivare nel lontano 2007 con il primo film, Trasformers, diretto da Michael Bay e con protagonista un giovane Shia LaBeouf e Megan Fox. La cosa sorprendente di questo nuovo film che sta per uscire è che sarà il primo capitolo di una nuova trilogia. Scopri di più.

Trama e Cast

La Trama e il cast si distingue rispetto agli ultimi protagonisti dei quattro film di Michael Bay, che hanno, come per l’MCU, segnato la prima fase del franchise.

In quest’ultimo Trasformers- Il Risveglio nella trama ufficiale possiamo leggere: “I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Trasformers- Il Risveglio ci porterà negli anni ’90, in un epica avventura in giro per il mondo. Nell’eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformers, I Maximal”.

Nel cast del film invece possiamo trovare: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez e Tobe Nwigwe. Mentre come voci eccelse, dietro il personaggio del vero protagonista del film ovvero Optimus Prime, troviamo Peter Cullen ormai suo doppiatore ufficiale, Ron Perlman come Optimus Primal il nuovo trasformers che possiamo trovare nel film nonché leader dei Maximals, Pete Davidson che interpreterà l’autobot Mirage e Michelle Yeoh, a gran sorpresa, che doppierà Airazor.

Il film inoltre esplorerà le origini del team degli Autobot sulla Terra e si proporrà di spiegare perché Optimus Prime è così determinato a proteggere il nostro pianeta.