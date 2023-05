Lord of War 2, Nicolas Cage e Bill Skarsgård si aggiungono al cast

Importanti sviluppi per Lord of War 2. Il film non solo ha ingaggiato ufficialmente Nicolas Cage e Bill Skarsgård, ma ha anche finalmente ottenuto un titolo completo.

Il mondo del cinema si prepara per un importante ritorno: è in lavorazione il sequel di Lord of War, film crime e d’azione che era uscito nel 2005. Qui il protagonista era interpretato da Nicolas Cage, che si era calato nei panni del trafficante d’armi Yuri Orlov, un criminale pericoloso e disposto a tutto per salvare i propri affari.

La trama di Lord of War si concentrava proprio su questo controverso personaggio che, tra la fine della Guerra fredda e il crollo dell’Unione sovietica, scopre una miniera d’oro e inizia a vendere un numero incredibile di armi ai Paesi meno sviluppati. Il film fu coprodotto dallo stesso Nicolas Cage, insieme al regista Andrew Niccol, che si ispirò alla vera storia del criminale e militare russo Viktor Bout.

Dopo quasi vent’anni, questo soggetto è pronto a tornare nelle sale cinematografiche. Questa volta, al fianco dello storico protagonista ci sarà anche Bill Skarsgård, star di It e John Wick 4, che interpreterà suo figlio Anton.

Lord of War 2, titolo, trama e cast del sequel

La produzione di Lord of War 2 dovrebbe partire ufficialmente il prossimo autunno. Nel frattempo, si sta lavorando sul cast e sulla trama e si sa che il regista sarà sempre Andrew Niccol, che è ben felice di riprendere in mano il progetto. Come riportato da Coming Soon, ha dichiarato: “C’è molto da esplorare su questi personaggi. Lo diceva anche Platone: ‘Solo i morti hanno visto la fine della guerra’. Non vedo l’ora di passare più tempo con quell’affascinante diavolo che è Yuri Orlov e con suo figlio illegittimo, che non si rivela in alcun modo non legittimo“.

Il film esplorerà, quindi, il legame padre-figlio tra i due personaggi, con Anton che farà di tutto per dimostrare a Yuri non solo di essere alla sua altezza, ma di essere addirittura migliore. I due, alla fine, finiranno in un conflitto d’interessi per la guerra in Medio Oriente, che sfocerà in un vero e proprio conflitto generazionale.

Nicolas Cage e Bill Skarsgård saranno non solo i personaggi principali, ma anche rispettivamente il produttore e il produttore esecutivo. Faranno parte del cast anche Ethan Hawke, Jared Leto e Bridget Moynahan. Il titolo, proprio a indicare che questa volta i protagonisti saranno due, sarà Lords of War.