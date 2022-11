The Old Way: il trailer del film con Nicolas Cage

Nicolas Cage torna al cinema con un film western: ecco il trailer di The Old Way.

Senza dubbio Nicolas Cage è uno dei personaggi più famosi del mondo del cinema. Attivo fin dagli anni ’80, vanta una carriera lunghissima e ha recitato in numerosi film, tutti di genere diverso, dal romantico al drammatico, dal distopico al sovrannaturale. Dopo Il talento di Mr. C, presto tornerà con un genere che non aveva mai affrontato prima, il western. Il film si chiamerà The Old Way e uscirà a gennaio 2023.

L’attore sarà il protagonista e interpreterà il ruolo di Colton Briggs, un uomo in pensione che in passato è stato uno dei pistoleri più spietati e temuti del Vecchio West. Dopo l’uccisione della moglie da parte di un criminale, decide di ricominciare con la sua vecchia vita e, insieme alla figlia dodicenne (Ryan Kiera Armstrong), che allena personalmente, inizia a preparare la propria vendetta. Il film si sviluppa sul legame tra padre e figlia, che si dimostra fin da subito desiderosa di imparare tutto ciò che lui è disposto a insegnarle.

L’attore ha dichiarato di essere molto fiero di aver sperimentato questo genere e di aver partecipato al film. “Dopo 43 anni di cinema, solo ora vengo invitato ad unirmi all’importante e storico genere del western. […] I personaggi complessi di Briggs e Miller mi entusiasmano e mi spingono a recitare in un modo nuovo“.

Nicolas Cage diventa un pistolero vendicatore in The Old Way

The Old Way uscirà al cinema nei primi giorni di gennaio del 2023. Il film è stato scritto da Carl W. Lucas e diretto da Brett Donowho e si prospetta molto violento, con scene decisamente esplicite. Non sarà, però, solo uno splatter, ma una pellicola molto più complessa. Già dal trailer, infatti, si capisce che si soffermerà anche sul punto di vista psicologico dei personaggi. In particolare, il personaggio della figlia cambia moltissimo dopo la morte della madre.

Il cast comprende altri attori di grande spicco. Oltre alla giovanissima Ryan Kiera Armostrong, che si metterà alla prova con un ruolo decisamente difficile, vedremo anche Noah Le Gros, Clint Howard, Kerry Knuppe, Nick Searcy e Shiloh Fernandez.

Il pubblico è rimasto decisamente colpito dopo la diffusione della notizia di questo nuovo film in cui reciterà Nicholas Cage. Nel corso di tutti questi anni, ha dimostrato più volte di essere un artista molto versatile, ma come se la caverà con un genere tradizionale e di nicchia come il western?