The Flash: Ezra Miller non verrà sostituito in un eventuale sequel

L’attore già confermato in vista di un eventuale futuro sequel del film della DC.

Ezra Miller presente anche in un possibile futuro sequel di The Flash: a confermarlo il regista Andy Muschietti.

Manca sempre meno all’uscita nelle sale cinematografiche italiane di The Flash, che sarà disponibile in tutti i cinema a partire dal prossimo 15 giugno. In attesa dell’arrivo del nuovo atteso film del DC Universe, si fa però già un gran parlare anche di un eventuale futuro sequel della pellicola, con le voci che si concentrano in particolar modo sul futuro all’interno del franchise di Ezra Miller.

Andy Muschietti sul futuro di Ezra Miller in The Flash

Flash è pronto finalmente a debuttare nei cinema con il primo film del DC Universe a lui interamente dedicato. A poco più di due settimane dall’arrivo del supereroe nelle sale, si guarda però già all’eventuale sequel della pellicola. Un argomento che porta con sé conseguentemente anche i discorsi in merito ad un possibile recasting di Ezra Miller per il ruolo del protagonista.

Una questione che è stata affrontata direttamente in prima persona da Andy Muschietti, ovvero il regista di quella che costituisce la pellicola numero tredici del DC Universe. Queste le parole, al podcast The Discourse, del regista degli ultimi due film di It sul futuro ruolo con la DC di Ezra Miller, alle prese negli ultimi anni con diversi problemi di natura personale:

“Se ci sarà un sequel di The Flash ci sarà ancora Ezra Miller. Non credo che ci sia qualcuno che possa interpretare altrettanto bene quel personaggio. Le altre rappresentazioni di Flash sono grandiose, ma Ezra eccelle nell’interpretare questa particolare visione del personaggio“.

A fargli eco, confermando così l’importanza di Ezra Miller per i progetti futuri del DC Universe, è stata la produttrice del film Barbara Muschietti:

“Nel corso delle riprese Ezra è stato l’attore più impegnato e più professionale. Ha dato tutto a questo ruolo, fisicamente, creativamente, emotivamente. La sua è stata un’interpretazione assolutamente suprema“.

I problemi di Ezra Miller

A partire dal 2020 Ezra Miller, attore presente anche nella saga collegata al mondo di Harry Potter Animali Fantastici nel ruolo di Credence Barebone, ha avuto a che fare con diversi problemi di natura legale.

Indagato già nel 2011 ai tempi del film Noi siamo infinito per possesso di marijuana, Miller è poi andato incontro a diverse accuse di aggressione, prima per un episodio a Reykjavik nel 2020 e poi ancora per un altro alle Isole Hawaii nel 2022. A ciò si aggiungono le accuse di molestie nel 2022 con la denuncia fatta da una ragazza con cui Miller aveva avuto una breve relazione un paio di anni prima.

L’attore statunitense ha inoltre dovuto affrontare anche problemi di salute mentale, pervenuti in particolare in seguito all’episodio della separazione dei genitori avvenuto nel 2019. Lo stesso Miller, però, ha poi annunciato pubblicamente tramite una dichiarazione alla CNN nell’agosto del 2022 di voler superare il proprio momento di crisi.