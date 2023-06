Russell Crowe devolverà gli incassi del suo concerto agli alluvionati dell’Emilia Romagna

Russell Crowe è in tour con la sua band: l’attore americano ha deciso di fare un grande gesto per l’Italia devolvendo l’incasso del suo concerto di Bologna agli alluvionati. Ecco cosa ha detto.

L’attore americano che tutti abbiamo amato in film come Il Gladiatore, Robin Hood, Russell Crowe è anche un talentuoso musicista e cantante: con la sua band, gli Indoor Gardern Party, infatti ora è in un tour musicale che il 27 giugno farà tappa a Bologna. Ora.

Sappiamo tutti che l’attore è molto legato al nostro paese: spesso infatti si lega a Roma, affascinato dall’accoglienza che ogni volta ritrova nella città, sia perché è innamorato dei paesaggi che solo la nostra penisola può offrigli. Per questo motivo, Russell Crowe ha deciso il 27 giugno di fare un gesto che nessuno si sarebbe aspettato da una persona della sua levatura artistica e non: ha deciso di devolvere la totalità degli incassi del concerto a Bologna in favore delle associazioni che si occupano dell’assistenza nelle zone alluvionate della regione Emilia Romagna.

Mentre il suo collega Bruce Springsteen nei suoi concerti di Ferrara e Roma non abbia fatto il minimo accenno a quello che a pochi chilometri da lui sta succedendo, molto probabilmente ignorando del tutto la faccenda, ci scalda il cuore il gesto di questo Gladiatore.

Russel Crowe e il concerto a Bologna

Si terrà a Bologna il 27 giugno alle ore 21 presso il Teatro Comunale Nouveau, il concerto dell’attore e regista neozelandese Russell Crowe: l’attore pluripremiato, di cui l’Oscar per il Gladiatore nel 2001 verrà in Italia grazie al suo tour musicale Indoor Garden Party.

Il tour che è partito proprio dall’Australia lo scorso 9 maggio, è approdato ora anche in Italia dove però le cose a causa del cambiamento climatico, non sono così rose e fiori.

Per l’attore e musicista, l’amore per la musica non è nato dal nulla: Russell Crowe fin dagli anni ottanta ha affiancato la passione per il cinema a quella in ambito musicale. La tappa a Bologna, dopo a quella di Catanzaro, Taranto e Roma, potrebbe essere anche l’unica occasione per gustarsi il concerto dell’attore. Inoltre proprio quest’ultima assumerebbe un significato molto importante e dal forte impegno civile: gesto che Paolo Rossi Pisu, che organizza l’iniziativa, ha deciso di devolvere l’intera somma incassata, attraverso la raccolta fondi MIC- Cinecittà, alle comunità dell’Emilia Romagna. Un’iniziativa solidale ripresa subito da Russell che l’ha appoggiata fortemente e condivisa sui suoi social.

Chissà che non sia un ottimo modo per dare il buon esempio.