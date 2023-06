Spider Man: Beyond the Spider-Verse | cosa sappiamo sul sequel di Across the Spider-Verse

Dopo l’uscita di Spider Man: Across the Spider Verse, che sta lasciando i fan molto perplessi su certi aspetti, nel 2024 arriverà il sequel Spider Man: Beyond the Spider Verse. Ecco tutto quello che sappiamo.

Spider Man: Across the Spider Verse è uscito al cinema già alcune settimane fa, ma il pubblico ha già dichiarato di avere diverse perplessità su certi aspetti, che forse verranno approfonditi meglio nel sequel. Spider Man: Beyond the Spider Verse uscirà il 29 marzo 2024 e i fan già non vedono l’ora di vederlo, nonostante manchi quasi un anno al rilascio ufficiale.

Il film sarà la seconda parte del secondo film, concepito come una storia unica, nonché il terzo capitolo della trilogia cominciata con Spider Man: Un nuovo universo nel 2018. Come suggerisce il titolo, la saga si sviluppa su una promessa principale: cosa succederebbe se esistessero più universi di Spider Man? E cosa accadrebbe se questi universi si scontrassero, permettendo l’incontro tra le diversissime versioni di Spider Man che lo abitano?

La saga è diretta da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson e si concluderà ufficialmente nel 2024 con Spider Man: Beyond the Spider Verse. Ecco che cosa sappiamo sul film.

Spider Man: Beyond the Spider Verse, Miles Morales rimane il protagonista

Spider Man: Across the Spider Verse si è concluso con la sconfitta di Miles Morales, ovvero il giovanissimo Spider Man di Brooklyn. Il ragazzino non è riuscito a sconfiggere il suo nemico La Macchia, si ritrova smarrito e lontano dalla sua famiglia e dai suoi amici ed è ricercato da Spider Man 2099 e dalla Spider Man Society. Il sequel, quindi, dovrebbe riprendere esattamente da qui.

Nonostante dovrebbero tornare numerosi personaggi importanti, al momento non tutti i doppiatori sono stati confermati, ma solo Shameik Moore (Miles Morales) e Jason Schwartzman (La Macchia). Quasi sicuramente, però, ci saranno anche Hailee Steinfeld (Gwen Stacy), Jake Johnson (Peter B. Parker), Oscar Isaac (Miguel O’Hara), Issa Rae (Jessica Drew), Daniel Kaluuya (Hobie Brown), Karan Soni (Pavitr Prabhakar), Kimiko Glenn (Peni Parker) e Nicolas Cage (Peter Parker). Inoltre, è probabile che il numero degli Spider Man aumenterà e supererà gli attuali 280.

Sulla trama, invece, il regista Justin K. Thompson è stato molto chiaro: il protagonista resterà Miles Morales. Durante il tour promozionale, come riportato da Coming Soon, ha dichiarato: “Quando ho iniziato a lavorare al progetto, mi sono sentito a mio agio e protetto. Quindi penso che questo mi ha portato ad empatizzare con Miles e chiedermi, insieme a i miei colleghi, cosa avrebbe potuto fare e chi lo avrebbe potuto salvare. Penso che sarà sempre la nostra stella polare“.