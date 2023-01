Tobey Maguire vuole tornare a vestire i panni di Spiderman

L’attore Tobey Maguire, famoso soprattutto per aver interpretato Peter Parker nel primo franchise di Spiderman, conferma che vorrebbe ritornare a vestire i panni del suo super eroe preferito.

Lo Spiderman di Tobey Maguire negli anni 2000 ha raggiunto dei livelli di successo notevoli, per questo i fan sono rimasti molto delusi quando il quarto film della saga è stato cancellato. Dopo la sua apparizione in Spiderman: No Way Home però, la speranza nei suoi follower si è riaccesa immediatamente.

Quel film, grazie al Multiverso, ha permesso a Maguire di tornare in scena. L’attore, dopo aver visto il successo ottenuto, vorrebbe tornare presto a vestire i panni di Spiderman. Ecco le sue parole in merito.

Con Holland tutto è possibile

Tobey Maguire è il primo Peter Parker, ad aver vestito i panni del super-eroe mascherato Spiderman, a cui si pensa quando si parla di questo personaggio. Ha dato il via a tutto quello che si sarebbe poi sviluppato in seguito in casa Marvel, i vari rifacimenti, le varie storie collegate con gli altri super eroi ideati dalla matita di Stan Lee e così via.

Negli anni 2000 Spiderman ebbe un notevole successo, e i due sequel non furono da meno. Poi per gravi e inconciliabili divergenze tra il regista Sam Raimi e la Sony, il quarto capitolo del franchise fu semplicemente cancellato, gettando i fan nel più totale sconforto. Anni dopo sono poi arrivati altri due Spiderman che hanno dato il via ad un franchise tutto loro, stiamo parlando del Peter Parker di Andrew Garfield e in seguito di quello di Tom Holland.

Il povero Maguire finì quindi nel dimenticatoio, finché non uscì il film che ha letteralmente sbancato il botteghino, stiamo parlando di Spiderman: No Way Home. In questo capitolo abbiamo visto tutti e tre gli Spiderman fronteggiare insieme per il bene comune. Quel film rimarrà negli annali, tutti abbiamo amato il fatto di vederli tutti insieme, per non parlare del ritorno tanto atteso di Tobey.

Questo film ha riacceso la speranza nei fan di poter rivedere di nuovo il fantastico terzetto riunito nuovamente insieme. Le parole di Tobey Maguire ci hanno fatto sperare che questa magia possa avvenire di nuovo.

Dove potrebbe tornare Tobey Maguire?

Tobey Maguire ha recentemente dichiarato che lui sarebbe pronto anche subito a rivestire i panni del “suo” Spiderman: “Amo questi film, così come tutte le serie televisive. Se mi chiamassero dicendo: ‘Ti andrebbe di uscire per fare baldoria?’ o ‘Ti andrebbe di recitare in questo film, di leggere una scena o di fare un gesto alla Spider-Man?’ Beh, la mia risposta sarebbe un grandissimo sì! Perché non dovrei farlo?”

Ci sono diverse voci in merito, ma in realtà Tobey Maguire potrebbe tornare a vestire i panni di Spiderman per diversi progetti. Il 28 febbraio uscirà il nuovo fumetto Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special. Qualora venisse realizzato un live action su questo, Tobey potrebbe tornare grazie al Multiverso di Doctor Strange.

Inoltre, Maguire potrebbe tornare, forse insieme agli altri Spiderman, in Avengers: Secret Wars, regalando nuove emozioni ai fan. Insomma già che se ne parla è un buon segno per Tobey Maguire, non ci resta quindi che attendere delle conferme ufficiali.