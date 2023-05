Tom Holland protagonista di Last Call, corto diretto dal fratello

L’attore Tom Holland sarà il protagonista di Last Call, nuovissimo corto che sarà diretto dal fratello regista Harry Holland.

La famiglia Holland vanta diversi talenti: non solo Tom Holland, noto attore e ballerino, ma anche Harry Holland, che negli ultimi tempi si sta facendo notare come regista. Presto, i due fratelli lavoreranno insieme: Harry ha scelto Tom come protagonista maschile del suo nuovo corto Last Call, che verrà proiettato per la prima volta durante il Tribeca Film Festival.

Tom Holland è molto impegnato in questo periodo e sempre sulla cresta dell’onda. Da quando ha debuttato nel mondo del cinema nel 2012, a soli 15 anni, nel film drammatico The Impossible, ha sempre continuato a recitare riscuotendo un grande successo. Tra i suoi ruoli più famosi, ci sono quello di Peter Parker alias Spiderman nella saga Marvel e quello di Nathan Drake in Uncharted, saga ispirata all’omonimo videogame.

L’attore fa anche parlare di sé per la sua vita sentimentale: da diversi anni è impegnato con la collega Zendaya, conosciuta sul set di Spiderman: Uncoming. L’attrice è diventata una star dopo la sua partecipazione alla serie Euphoria e Dune, al fianco di Timothée Chamalet.

Tom Holland, tutto sul corto Last Call

Tom Holland sarà il protagonista, insieme a Lindsay Duncan, del corto Last Call, diretto dal fratello Harry. La trama si concentra su Kate, una madre che cerca in tutti i modi di recuperare il rapporto con il figlio, interrogandosi sul suo passato e cercando di analizzare anche gli eventi più traumatici. Il film toccherà temi delicati, primo tra tutti la salute mentale.

Il regista ha scritto la sceneggiatura di Last Call insieme a Will South, ma questo non è il suo primo lavoro. Non ha ancora diretto lungometraggi, ma alcuni video musicali e un altro corto, The Middle of The Night. Tra i due fratelli c’è un legame fortissimo, tanto che lo stesso Harry Holland ha dichiarato che non avrebbe raggiunto il successo senza l’appoggio di Tom.

A proposito del nuovo corto, come riportato da Coming Soon, ha dichiarato di essere molto soddisfatto e ha aggiunto di aver fatto molte ricerche per poter esprimere al meglio il tema principale: “La mia intenzione era realizzare un film che desse il via a una conversazione sulle nostre fragilità mentali, più esposte che mai in questo mondo moderno“. Tom Holland ha altri due fratelli minori, Sam e Paddy, entrambi gemelli di Harry. Tutti e quattro sono nati a Londra: la madre è una fotografa, mentre il padre è un comico e uno scrittore.