We Live In Time: nel cast Florence Pugh e Andrew Garfield

Le ultime su We Live In Time, film diretto da John Crowley.

Nel cast del film sarà presente la coppia formata da Florence Pugh e Andrew Garfield.

Giungono nuovi importantissimi dettagli in merito a We Live In Time, nuovo film del regista John Crowley che verrà prodotto in collaborazione tra la Sonny March e Studio Canal.

We Live In Time: la regia e la sceneggiatura

John Crowley, che sarà dietro la macchina da presa per questo We Live In Time, è noto per aver diretto in passato Brooklyn, film drammatico del 2015 con protagonista Saoirse Ronan e candidato per miglior film, miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura non originale ai Premi Oscar del 2016.

In seguito Crowley ha poi diretto Il Cardellino del 2019 e la serie tv Life After Life, ancora inedita in Italia e basata sull’omonimo romanzo del 2013 di Kate Atkinson. Altri lavori da segnalare del regista irlandese sono poi Intermission del 2003 e Boy A del 2007.

La sceneggiatura del film We Live In Time è stata affidata a Nick Payne, mentre le riprese del film dovrebbero invece avere inizio entro la fine di questo 2023.

We Live In Time: Pugh e Garfield insieme nel cast

La notizia più importante riguardante We Live In Time è però sicuramente quella del cast. Attori protagonisti della pellicola dovrebbero infatti essere Florence Pugh e Andrew Garfield, che di recente hanno già stregato il pubblico apparendo insieme sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles in occasione della notte degli Oscar 2023 di domenica.

Un periodo ricchissimo di impegni per la Pugh. Dopo la parte in Lady Macbeth del 2016, l’attrice britannica è diventata nota a livello mondiale per il ruolo in Mindsommar – Il villaggio dei dannati, acclamato film horror del 2019 diretto da Ari Aster. Un’ascesa continua proseguita poi con la parte di Amy March in Piccole Donne di Greta Gerwig e con l’ingresso nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo della Vedova Nera Yelena in Black Widow del 2021. Dopo aver interpretato Alice Chambers nel discusso Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, Pugh farà la sua comparsa nel corso di questo 2023 in ben tre film: A Good Person di Zach Braff, Oppenheimer di Christopher Nolan, e Dune – Parte II di Denis Villeneuve.

Per quanto riguarda invece Andrew Garfield, l’attore è alla sua seconda collaborazione con John Crowley: la prima risale proprio al film Boy A citato poco sopra, film per la televisione che portò Garfield ad aggiudicarsi un British Academy Television Awards come miglior attore.

Il ritorno di Andrew Garfield dopo Spiderman – No Way Home

Restando su Garfield, l’attore è pronto a fare il suo ritorno in scena. La sua ultima apparizione, fatta eccezione per la nota parte in Spiderman – No Way Home del 2021 al fianco di Tom Holland e di Tobey Maguire, è quella in Tick, Tick…Boom! di Lin-Manuel Miranda dello stesso anno. Una pellicola che ha portato Garfield alla candidatura come migliore attore protagonista ai Premi Oscar del 2022, la seconda in assoluto nella sua carriera dopo quella per La battaglia di Hacksaw Ridge nell’edizione del 2017.

La trama del film di Crowley

Per quanto riguarda infine la trama di We Live In Time, non si sa ancora molto. Quasi sicuramente, il film dovrebbe rientrare nel genere della commedia romantica, con le vicende che dovrebbero essere incentrate sulla storia d’amore tra i due protagonisti.