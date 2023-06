Leonardo DiCaprio in vacanza a Ibiza con la nuova (presunta) fidanzata

L’attore Leonardo DiCaprio è stato visto a Ibiza mentre trascorreva le vacanze su uno yacht super lussuoso. Insieme a lui c’era anche un’altra ragazza: è una nuova fiamma?

Anche i personaggi famosi vanno in vacanza e così è per Leonardo DiCaprio, che è volato a Ibiza per staccare un po’ la spina dal suo stile di vita decisamente movimentato. L’attore è stato paparazzato mentre si rilassava su uno yacht lussuosissimo al largo dell’oceano Atlantico, mentre indossava solo un paio di pantaloncini estivi azzurri.

Il divo di Hollywood è partito per l’Europa in occasione del matrimonio della sua amica, la bellissima top model Irina Shayk. Tra i due, infatti, c’è un legame fortissimo e non è raro vederli insieme a eventi speciali e ufficiali. Per esempio, solo poco tempo fa sono stati invitati al Festival di Cannes, dove ha anche festeggiato il suo compleanno la famosissima Naomi Campbell. Lei, inoltre, era presente anche alla prima dell’ultimo film di lui, Killers of Flower Moon.

La modella russa oggi ha 37 anni e vive a New York e al momento sembrerebbe single. In passato, dal 2015 al 2019 è stata fidanzata con l’attore Bradley Cooper, con il quale ha una figlia, nata nel 2017.

Leonardo DiCaprio, chi è la nuova presunta fidanzata Meghan Roche?

Leonardo DiCaprio non era a Ibizia da solo, ma con un’altra donna. Dalle ultime fonti, come riportato da diversi giornali italiani e stranieri, tra cui TgCom24, ci sarebbe una nuovissima (e giovanissima) fiamma nel cuore dell’attore.

Si tratta della modella Meghan Roche, che è stata vista sulla barca insieme a lui. Ha 23 anni (è nata nel 2000 in Pennsylvania) e, nonostante la giovane età, ha già collaborato per diversi brand del mondo della moda importantissimi. Alcuni esempi sono Versace, Ralph Lauren, Tommy Hilfigher, Givenchy, Chanel, Miu Miu e Dolce&Gabbana. Per ora, però, non c’è nulla di ufficiale.

La star di Titanic ha avuto tantissime compagne negli anni scorsi ed è noto per non aver mai frequentato una ragazza che avesse più di 25 anni. Tra le sue ex, possiamo ricordare Kristen Zang, Gisele Bundchen, Bar Rafaeli, Toni Garm e Camila Morrone, modella argentina figlia dell’ex moglie di Al Pacino.

Come riportato dal DailyMail, l’attore ha anche un ottimo rapporto con Gigi Hadid. Una fonte ha rivelato al giornale che i due si parlano spesso e si incontrano e si divertono insieme quando gli impegni lo permettono. La super modella è stata sposata con Zayn Malik, ex membro dei One Direction, con la quale ha una figlia, Khai.