The Zone of Interest: trama e cast del film sull’Olocausto premiato a Cannes

The Zone of Interest è stato uno dei film che più ha riscosso successo durante il Festival di Cannes. Ecco trama, cast e curiosità.

Il Festival di Cannes si è concluso e ha portato l’attenzione su tante pellicole interessanti. Tra le migliori, c’è certamente The Zone of Interest, diretto da Jonathan Glazer e ambientato durante l’Olocausto. Il film si è aggiudicato il Gran Prix Speciale della giuria, che è stato consegnato personalmente al regista da Quentin Tarantino.

Jonathan Glazer lavora nel mondo del cinema da anni, ma questo è stato il suo primo lungometraggio non in lingua inglese (il film è per la maggior parte in tedesco). La trama si ispira all’omonimo romanzo di Martin Amins, scrittore inglese recentemente scomparso. L’autore è deceduto il 19 maggio 2023, lo stesso giorno in cui il film è stato presentato a Cannes, in anteprima mondiale.

In particolare, è stata molto apprezzata anche la colonna sonora. Le musiche sono state composte da Mica Levi, che aveva già collaborato con Jonathan Glazer per Under the Skin e i corti The Fall e Strasbourg 1518.

The Zone of Interest, trama e cast

La trama di The Zone of Interest si concentra su una famiglia che cerca, durante l’Olocausto, di vivere nel modo migliore, tentando di raggiungere uno stile quasi da sogno. I genitori costruiscono una splendida villa con piscina e cercano di tenere i cinque bambini lontano dalle questioni di guerra. Qui una presentazione del film.

Solo un dettaglio: il è Rudolf Hoss e la bellissima casa che ha costruito per i suoi cari si trova a pochi metri dal filo spinato che circonda il campo di concentramento di Auschwitz. Rudolf Hoss è un personaggio storico, ed è stato uno dei più importanti gerarchi nazisti. Era tristemente noto per la sua crudeltà, al punto che fu soprannominato “l’animale di Auschwitz”. Il film, quindi, cercherà di raccontare due aspetti di questo personaggio: quello più umano e amorevole, che mostrava alla sua famiglia, e quello spietato e violento, che mostrava nel campo con i prigionieri e i sottoposti.

Il cast di The Zone of Interest comprende molti attori interessanti, per la maggior parte europei. Cristian Friedel interpreta il comandante tedesco, mentre Sandra Huller è sua moglie Hedwig. Seguono Ralph Herforth, Max Beck, Marie Rosa Tietjen, Stephanie Petrowitz, Lilli Falk, Sascha Maaz e Wolfgang Lampl. Il film è stato girato tra la Polonia e il Regno Unito.