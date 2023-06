La reazione di Leone Ferragni a una famiglia omogenitoriale

Leone Ferragni viene educato all’open minded e fa la conoscenza di due bambini figli di una famiglia omogenitoriale

Per chi si fosse imbattuto su Amazon Prime in The Ferragnez, la docuserie senza filtri che racconta la straordinaria vita di Chiara Ferragni e Fedez, ormai la famiglia più quotata dei social non avrà più segreti. Dietro ad un racconto autentico articolato in otto episodi si cela la vita vera della coppia, inclusi pargoli al seguito.

In uno degli appuntamenti trasmessi nella serie, si affronterà la tematica delle coppie omogenitoriali attraverso l’incontro di Leone Lucia Ferragni con i bambini figli dei due papà.

Il piccolo Leone ha avuto il piacere di conoscere per la prima volta Libero e Blu, figli di Nick Cerioni e Leandro Manuel Emede.

L’esperienza di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni nel corso della puntata anticipa l’incontro, raccontando della coppia e di come sia lei che Fedez siano contenti di poter condividere questa realtà con i loro figli.

“Stiamo andando a trovare una famiglia di amici, Nick e Leandro, sono una coppia bellissima con due bambini splendidi. Per me è importante far vedere anche questa realtà a Leone perché è uno di quei messaggi che prima lo fai tuo, meglio è”, così ha raccontato Chiara alle telecamere di Amazon Prime. L’amico Nick Cerioni ha poi confidato: “Io ero un pochino più restio ad avere figli perché avevo un po’ paura dei pregiudizi. Poi ho capito che non avrei più dovuto farne un ostacolo. Blu e Libero sono nati negli Stati Uniti, siamo riusciti a trascrivere l’atto di nascita e così sono anche cittadini italiani con doppio cognome”.

Il racconto attraverso gli occhi di Leone

Mamma Chiara in piena coerenza col suo mood “pensati libera” invoca la libertà anche nell’eduzione dei suoi figli: “Io sono cresciuta in una famiglia super aperta e mi hanno sempre parlato di queste cose, per me è sempre stato normale. Questa è stata una cosa bellissima soprattutto per una città di provincia negli anni Novanta. Il mio augurio a Leone e Vittoria è che loro possano sentirsi liberi di essere chi vogliono essere. E che possano capire che tutto va bene l’importante che loro siano felici”.

Nel corso della puntata si è poi assistito all’incontro fra i tre bambini e Chiara, parlando con Nick e Leandro, ha svelato un aneddoto: “Prima [a Leone, ndr] stavo parlando in macchina e gli ho detto ‘andiamo a conoscere questi bimbi che hanno due papà’ e lui mi ha risposto ‘ah due papà? Non cinque?”. Leone Lucia Ferragni si è rivolto poi a Leandro raccontandogli serenamente di sua sorella Vittoria: “Lo sai che la mia sorellina ha un anno? Cammina tutto il tempo da sola ma poi cade!“. Perché i bambini sono privi per fortuna dei nostri preconcetti e basta lasciarli esprimere nel loro modo, che è il più puro e sano che ci sia.