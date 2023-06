Emma Watson avvistata con un imprenditore americano. Sarà sbocciato l’amore?

Emma Watson è di nuovo single ma stata beccata con un imprenditore Americano durante la sua vacanza in Italia. Ecco cosa sappiamo.

Emma Watson è stata avvistata con un uomo d’affari americano dopo la sua quasi recente separazione dal fidanzato Brandon Green. L’attrice britannica, protagonista della saga di Harry Potter, 33 anni, ha frequentato il figlio dell’ex re di High Street Sir Philip Green per 18 mesi prima che i due si lasciassero durante il periodo natalizio.

L’attrice si è ora goduta un viaggio in Italia con Ryan Walsh mentre visitavano Venezia, la città in cui una volta ha trascorso del tempo con il suo ex fidanzato. Si dice in giro che Emma preferisca qualcuno che può “eguagliare la sua intelligenza” e ha sempre infatti avuto accanto a sé persone con un forte acume e soprattutto che potessero ampliare il suo bagaglio culturale.

Infatti, oltre a Brandon, che è un dirigente dell’azienda di suo padre, Philip Green, è stata collegata agli amministratori delegati della tecnologia William Mack Knight, Brendan Iribe e Brendan Wallace.

Le voci sono vere?

“Anche Ryan è un uomo molto intelligente ed Emma sembra divertirsi a passare del tempo con lui“, ha detto una fonte a The Sun.

Il fatto è che Emma Watson, ormai fuori dai riflettori glitterati di Hollywood, è una donna molto attiva per quanto riguarda lotte femministe e altre cause umanitarie, di diritti di genere e soprattutto di diritti umani: organizza o partecipa spesso a gala di beneficenza, aste e chi più ne ha più ne metta, come anche eventi per promuovere cause che lei sostiene. Ovviamente frequentando questi ambienti, è molto probabile che possa conoscere poi persone molto più simili a lei: “Si conoscono da tempo e ora che è single si sta assicurando che si diverta”.

Si sostiene che Ryan lavori in ambito tecnologico e che tre anni fa, abbia fondato una società di consulenza a Los Angeles. Da quando si è laureata alla Brown’s University dopo aver terminato il franchise di Harry Potter, Emma ha fondato due società di produzione cinematografica e ha diretto se stessa in uno spot pubblicitario di Prada. Secondo quanto riferito, la separazione di Emma e Brandon è avvenuta dopo Natale, a seguito di una storia d’amore abbastanza seria durata oltre un anno.

Avevano conosciuto i genitori l’uno dell’altro e si erano anche goduti una romantica vacanza a Venezia insieme ai loro cari.