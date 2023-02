Titanic: Jack poteva salvarsi? | La verità definitiva di James Cameron

Jack si sarebbe potuto salvare? Il regista James Cameron torna sull’argomento e sulla famosa scena del “Titanic”.

Cameron ha spiegato che la scelta di far morire Jack era inevitabile, dato che la storia del film si basa sulla tragedia del Titanic nel 1912.

Tuttavia, ha ammesso che la scena è stata difficile da girare e che ha richiesto molto lavoro per creare l’effetto di gelo che avvolgeva Jack negli ultimi momenti della sua vita.

L’esperimento e l’analisi forense

Una e una sola critica piove dal cielo dai fan di ogni generazione: Jack si sarebbe potuto salvare sulla zattera, se Rose gli avesse fatto spazio. Dopo tante battaglie portate avanti dai media e dagli spettatori, il cineasta Cameron ha messo insieme tutte le sue forze per stroncare, una volta per tutte, il falso mito.

Con tanti stuntman, una zattera e la temperatura sottozero ha potuto dimostrare come il salvataggio di Jack era del tutto impossibile. In questo esperimento, in più round, si è voluto dimostrare chi e come, con tutte quelle variabili, sarebbe potuto salvarsi (o meno). Lo studio sull’esperimento di Jack è stato portato avanti attraverso un’analisi forense.

L’obiettivo di James Cameron è quello di dimostrare, con uno studio scientifico, il perché la zattera non poteva ospitare due persone. In una intervista al quotidiano canadese Toronto Sun, il regista ha detto che:

“Fuori dall’acqua ghiacciata, il tremito del suo corpo, violentissimo, lo avrebbe aiutato, ma per poco, proiettandolo fuori, avrebbe potuto farcela piuttosto a lungo. Tipo, ore. Si è stabilizzato, è arrivato in un punto in cui se lo avessimo proiettato all’esterno, avrebbe potuto farcela finché non fosse arrivata la scialuppa di salvataggio. Jack potrebbe essere sopravvissuto, ma ci sono molte variabili. Penso che il suo modo di pensare fosse: ‘Non ho intenzione di fare una cosa che la metta in pericolo’, e questo è al 100% nel personaggio”.

Infine, a Jack è stato consegnato un giubbotto di salvataggio, ma anche gli attori che interpretavano Jack e Rose sono stati obbligati ad effettuare la faticosa attività fisica che entrambi hanno svolto sulla zattera.

L’opera di James Cameron più famosa di sempre

Dopo tutti questi anni dall’uscita di Titanic, si torna a parlare della trama e della dinamica dell’incidente. Cameron ha sottolineato che la relazione tra Jack e Rose, interpretata da Kate Winslet, è stata una delle parti più importanti del film e che la loro storia d’amore ha toccato il cuore di molte persone in tutto il mondo.

Nonostante la tragicità della scena, Cameron è fiero del lavoro svolto sul film e del suo successo globale. “Titanic” sarà per sempre un successo commerciale e critico, vincendo ben 11 premi Oscar e diventando un classico del cinema.

La scena della morte di Jack in “Titanic” rimane uno dei momenti più drammatici e commoventi del film e la visione del regista James Cameron ha contribuito a creare un’opera che è diventata una parte integrante della cultura cinematografica per generazioni intere.