Bradley Cooper ha mai incontrato il cast de ‘I Guardiani della Galassia’?

L’attore Bradley Cooper sono ormai 3 film Marvel che recita come la voce di Rocket in I Guardiani della Galassia ma avrà mai incontrato gli altri membri del cast? La risposta vi sconvolgerà.

Probabilmente per noi in Italia, la notizia che il pluripremiato attore Bradley Cooper sia a tutti gli effetti il doppiatore del procione Rocket, personaggio della saga di film MCU I Guardiani della Galassia, sarà passata in sordina. Ebbene però è così: in lingua originale a dare la voce e l’interpretazione a Rocket, il tanto amato procione dell’universo Marvel è proprio Bradley Cooper che si è ritrovato all’interno del cast ancora una volta per il terzo film della saga.

Infatti sta per uscire al cinema il terzo volume de I Guardiani della Galassia dove potremo di nuovo ridere delle peripezie dei più strambi supereroi Marvel il 3 maggio 2023 al cinema.

Bradley Cooper ha mai incontrato i suoi colleghi?

Una domanda più che lecita da porsi è: ma Bradley Cooper ha mai incontrato i suoi colleghi? Infatti lavorando come doppiatore, l’attore subentra nella fase di post produzione del film, dopo le riprese, in sala di doppiaggio.

A detta di James Gunn, Rocket Racoon, il personaggio che in Guardiani della Galassia Bradley Cooper interpreta, è sempre stato il vero protagonista di tutti e tre i Volumi del franchise. Infatti l’ultimo capitolo della saga, che uscirà nelle sale cinema italiane, è in arrivo il 3 maggio 2023, mostrerà molto di più della storia e del passato del procione più famoso dell’intero universo marvel. Come riporta Screen Rant, l’attore non partecipa spesso alle rassegne stampa Marvel, ciò significa che non ha mai incontrato il resto del cast? Chris Pratt. Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff e Vin Diesel che pure presta la sua voce per il personaggio di Groot hanno mai interagito con l’attore Bradley Cooper? Ebbene si.

Bradley Cooper in passato ha incontrato il resto del cast de I Guardiani della Galassia soprattutto prima dell’uscita del primo film nel 2014. Ha anche presto parte ad alcuni tour del film e alcuni talk show americani, tra cui il Jimmy Kimmel Live. In vista dell’ultimo capitolo della saga, ha anche accompagnato la première d Los Angeles figurando accanto ai suoi colleghi e al regista James Gunn.

Quest’ultimo e terzo volume del franchise non solo porrà un punto a tutta la saga ma promette di cambiare radicalmente un cerchio importante in casa Marvel e considerando le prime reazioni della critica, non ne rimarremo delusi.