Michael J. Fox si è ritirato dalle scene “per colpa” di Leonardo DiCaprio

Michael J. Fox ha rivelato di aver deciso di abbandonare le scene “per colpa” di Leonardo DiCaprio, sono state le sue parole a fargli prendere questa difficile decisione. Cosa gli avrà mai detto Leo di così importante da convincerlo a dire basta al “Ciak si gira”?

In una recente dichiarazione, Michael J. Fox ha raccontato di aver deciso di abbandonare ufficialmente le scene nel 2020, “per colpa” di Leonardo DiCaprio, il quale con le sue parole l’ha convinto a dire basta. Cosa sarà mai successo tra i due grandi attori e cosa gli avrà mai detto il “nostro” Jack Dawson di così grave?

Leonardo DiCaprio come tutti sapranno è il grande attore e attualmente anche attivista di 48 anni, più quotato di sempre, grazie alle sue straordinarie interpretazioni. Come dimenticarlo in film epici quali Romeo + Giulietta di William Shakespeare, Titanic, Revenant, The Wolf of Wall Street e così via. Michael J. Fox, anche lui attore molto in vista, ha 61 anni e lo ricordiamo principalmente per la saga di Ritorno al futuro, nonché Casa Keaton, Il segreto del mio successo, ecc.

La vita di Michael J. Fox racchiusa in Still

Per chi non ne fosse a conoscenza, dal 12 maggio 2023, sulla piattaforma di streaming di Apple TV+, è uscito il film/documentario sulla vita di Michael J. Fox, intitolato Still. In questo racconto, Fox riprende tutti i momenti più salienti della sua vita che l’hanno fatto diventare il famoso attore che tutti conosciamo, ha parlato di tutto, dalla diagnosi del Parkinson a 29 anni, al suo esordio televisivo con Casa Keaton e Ritorno al Futuro, per non parlare del suo epico matrimonio con Tracy Pollan, fino alla sua ultima consapevolezza: “Non mentirò, è sempre più difficile, sempre più difficile. È sempre più dura. Ogni giorno è più dura…Ho pensato alla morte, alla fine della cosa…non arriverò a 80 anni”.

Sperando che questo documentario non sia una sorta di “ultimo saluto” verso i suoi fans, per chiunque volesse saperne di più in merito a Still, vi riportiamo uno stralcio della sinossi ufficiale: “Il film alterna elementi documentaristici, d’archivio e fiction, raccontando la vita straordinaria di M. J. Fox attraverso le sue stesse parole: l’improbabile storia di un bambino minuto, cresciuto in una base dell’esercito canadese, che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli anni ’80…”.

Leonardo DiCaprio e le parole che hanno “illuminato” Michael J. Fox

In una recente intervista, Michael J. Fox ha dichiarato di aver deciso di abbandonare definitivamente le scene nel 2020 “per colpa” di Leonardo DiCaprio. In poche parole, il protagonista di Ritorno al Futuro, rimase molto colpito dal film Once Upon a Time in Hollywood, in particolare della scena in cui DiCaprio, pur essendo consapevole che il suo tempo come attore era giunto al termine, visto che non riusciva più a ricordare le battute, non volle accettare di mettere fine con dignità alla sua carriera.

A differenza del personaggio irreale di Leonardo DiCaprio, Michael J. Fox decise in quel momento che era ora di dire addio al set e di cominciare una nuova vita, con consapevolezza e senza rancore. Ecco cosa ha dichiarato in merito: “Ho pensato a C’era una volta a Hollywood. C’è una scena in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio non ricorda più le battute. Torna nel suo camerino e si urla addosso allo specchio. Una cosa pazzesca. Anche io ho avuto un momento in cui mi sono guardato allo specchio e ho pensato: ‘Non me lo ricordo più’. Ho pensato, beh, andiamo avanti. È stata una cosa pacifica”.