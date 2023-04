Quella volta che Al Pacino rifiutò Star Wars

Sapevate che il divo di Hollywood Al Pacino avrebbe potuto essere Han Solo, ma rifiutò il ruolo e tutta la saga di Star Wars?

Al Pacino ha recentemente raccontato che nel 1977 la Lucas Film gli offrì il ruolo di Han Solo per il primo capitolo di Star Wars. Alla fine, come tutti sappiamo, la parte andò ad Harrison Ford – che tornerà presto al cinema con l’ultimo film di Indiana Jones – e l’attore ha raccontato cosa lo spinse a rifiutare la saga più di quarant’anni fa.

Ovviamente, Al Pacino non poteva sapere che nel giro di poco tempo quella serie ambientata in una galassia lontana, lontana avrebbe riscosso un successo enorme e sarebbe diventata iconica. La saga, infatti, oggi è conosciuta in tutto il mondo e si è tradotta anche in numerosi spin off (forse troppi, come crede Liam Neeson?) e serie tv, anche animate.

Come riportato da Variety, Al Pacino ha rilasciato un’intervista dove ha raccontato che George Lucas lo avrebbe voluto nel sua opera cinematografica, ma lui non firmò mai il contratto. Ha aggiunto, inoltre, che gli furono offerti tantissimi soldi, forse addirittura prima che Harrison Ford facesse il provino.

Star Wars, perché Al Pacino non diventò Han Solo?

Negli anni ’70 la carriera di Al Pacino era iniziata da poco, ma era già alle stelle dopo le nomination agli Oscar per Il padrino, Serpico e Il padrino 2. Tutti i registi e i produttori avrebbero voluto lavorare con lui, tra cui anche George Lucas, che provò a includerlo in Star Wars, che stava per iniziare con il primo film.

All’epoca non era ancora un regista famoso e aveva girato solo pochi film, tra cui L’uomo che fuggì dal futuro e American Graffiti, opere che avrebbero potuto attirare l’attenzione dell’attore. Lui, però, ha ammesso molto candidamente che non comprese bene la sceneggiatura quando la lesse.

“Be’, ho rifiutato Star Wars. Quando iniziai, ero quello nuovo in questo mondo, sapete come va quando diventi famoso: ‘Date la parte ad Al’. Mi avrebbero fatto interpretare pure la Regina Elisabetta. Mi passarono un copione intitolato ‘Star Wars’, mi offrirono un sacco di soldi. Non lo capii. Lo lessi… dissi che non potevo farlo. Ho regalato una carriera a Harrison Ford“.

L’attore, che tra poco compirà 83 anni ha voluto scherzare su questa scelta del passato. Non è stato, però, l’unico artista ad aver rinunciato a un progetto enorme: anche Steven Spielberg ha rivelato di aver rifiutato Harry Potter.