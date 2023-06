5 film con Chris Hemsworth da rivedere

Chris Hemsworth è uno degli attori più apprezzati e richiesti di Hollywood. Lo conoscete solo per Thor? Ecco altri suoi cinque film che dovreste vedere!

Negli ultimi giorni Chris Hemsworth è chiacchieratissimo dopo l’uscita di Thor: Love and Thunder. Il film non sembra essere piaciuto tantissimo né al pubblico né alla critica, e lui ha cercato di rispondere ai commenti che ha ricevuto. L’attore è noto soprattutto per il suo ruolo di Thor nell’omonima saga Marvel, ma quali sono gli altri suoi film molto belli? Ecco una lista di cinque!

Star Trek (2009)

Prima di Thor, Chris Hemsworth non era nuovo al genere fantasy e fantascientifico. Nel 2009, infatti, aveva recitato in Star Trek, reboot dell’omonima e storica serie tv degli anni ’70. In questo adattamento, il Capitano Kirk è giovanissimo ed è stato appena scelto per partire sull’astronave Enterprise e viaggiare nello spazio alla ricerca di nuove forme di vita. Qui ha interpretato George Samuel Kirk, al fianco di altri colleghi importantissimi. Il cast era infatti incredibile e comprendeva anche Chris Pine (Capitano Kirk) e Zachary Quinto (Spock).

Quella casa nel bosco (2011)

Chris Hemsworth ha sperimentato diversi generi cinematografici, tra cui quello horror. Nel 2011 ha recitato in Quella casa nel bosco, una sorta di parodia del classico horror che si conclude con una final girl. Il film racconta di un gruppo di ragazzi che decide di passare il weekend in una villa isolata, ma una sera finiscono involontariamente per invocare degli zombie assetati di sangue, in realtà controllati da degli scienziati. Qui l’attore è Curt, classico belloccio e coraggioso.

Heart of The Sea – Le origini di Moby Dick (2015)

L’attore si è anche messo alla prova con l’adattamento di uno dei più famosi classici della letteratura americana. Il film riprende il romanzo Nel cuore dell’oceano – La vera storia della baleniera Essex di Nathaniel Philbrick del 2000, che racconta dell’evento che ispirò poi Herman Melville. Chris Hemsworth è Owen Chase, giovane ed esperto baleniere, personaggio realmente esistito, nato nel 1789 e morto nel 1969. Assistette personalmente all’affondamento della baleniera Essex a causa di una balena e raccontò tutto nel testo Narrazione del naufragio della Baleniera Essex.

7 sconosciuti a El Royale (2018)

Questo film ha una trama decisamente interessante. Negli anni ’60, sette sconosciuti si incontrano in un fatiscente hotel a Lake Tahoe, in California. Ognuno nasconde un terribile segreto e, durante una delle notti, tutti hanno la possibilità di confessare e di redimersi. Qui l’attore interpreta Billy Lee, non uno dei protagonisti, ma comunque un personaggio molto importante e legato alla giovane hippie Emily Summerspring (Dakota Johnson).

Tyler Rake (2020)

Infine, vi consigliamo anche Tyler Rake, film d’azione e thriller tratto dalla graphic novel Ciudad scritta da Ande Parks, Anthony e Joe Russo e illustrata da Fernando Leon Gonzalez. Chris Hemsworth interpreta il protagonista, Tyler Rake, un mercenario che viene assunto da un boss mafioso per salvare il figlio che è stato rapito e portato in Bangladesh.