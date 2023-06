Johnny Depp compie 60 anni: i suoi ruoli più iconici

I ruoli più importanti dell’attore che festeggia il compleanno questo 9 giugno.

Tutti i ruoli più iconici di Johnny Depp, che compie quest’oggi 60 anni. Il 9 giugno è il compleanno di uno degli attori in assoluto più amati degli ultimi trenta anni, capace di far sognare il pubblico con una sfilza incredibile di ruoli che sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo. Stiamo parlando di Johnny Depp, che festeggia in questa giornata l’importante traguardo dei 60 anni.

I ruoli più iconici di Johnny Depp

Nato il 9 giugno del 1963 a Owensboro, Johnny Depp ha iniziato la sua straordinaria carriera cinematografica con il cult del 1984 di Wes Craven Nightmare – Dal profondo della notte.

Da lì, l’ascesa di Depp è rapida e irrefrenabile. Dopo una parte in Platoon di Oliver Stone del 1986, la fama mondiale arriva grazie al ruolo di Edward nel cult di Tim Burton Edward Mani di Forbice, pellicola che segna l’inizio del fortunato sodalizio dell’attore con il noto regista. Il cult di Burton lancia definitivamente Johnny Depp, riuscito nel corso degli anni a conquistare un posto di prestigio nel cuore di tutti gli appassionati di cinema con ruoli come ad esempio quello del pirata Jack Sparrow nella saga di Pirati dei Caraibi e non solo.

Unica pecca, se vogliamo, della carriera di Johnny Depp è rappresentata dalla mancata vittoria del Premio Oscar, anche se l’attore è stato candidato al premio per ben tre volte: nel 2004 per La maledizione della prima luna, nel 2005 per Neverland – Un sogno per la vita, e nel 2008 per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, film che lo portò però nello stesso anno alla vittoria del Golden Globe.

Per celebrare a dovere i 60 anni di Depp, ecco di seguito una lista di alcuni dei suoi ruoli più iconici.

Edward mani di forbice (1990)

Edward mani di forbice del 1990 di Tim Burton ha fatto conoscere definitivamente al mondo lo smisurato talento di Johnny Depp, che interpreta in maniera magistrale un uomo creato da uno scienziato costretto a vivere con delle forbici al posto delle mani e che si ritrova per questo motivo escluso dalla società in cui vive.

Una sorta di moderno mostro di Frankenstein, che Depp caratterizza nel miglior modo possibile conferendo al personaggio un aspetto oscuro e gotico contrapposto però ad un animo docile e sensibile.

Paura e delirio a Las Vegas (1998)

Paura e delirio a Las Vegas è un film del 1998 diretto dal regista Terry Gilliam. In questa folle pellicola, Depp si ritrova a interpretare il personaggio di Roul Duke, un giornalista che decide di intraprendere uno spericolato viaggio on the road in compagnia del suo strano avvocato interpretato invece da Benicio del Toro.

Una volta giunti a Las Vegas, i due si trovano coinvolti in vicende a dir poco surreali anche a causa dell’abuso di alcool e di droghe.

Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Con Il mistero di Sleepy Hollow del 1999 si ritorna alla collaborazione con Tim Burton. In questo film Johnny Depp veste i panni dell’agente di polizia Ichabod Crane, che viene chiamato a indagare nella città di Sleepy Hollow alla fine del XVII secolo allo scopo di indagare su tre terribili e misteriosi omicidi. Il personaggio di Depp si ritrova così coinvolto in una pericolosa indagine mettendosi suo malgrado sulle tracce di un inquietante fantasma senza testa alla ricerca della sua personale vendetta.

La fabbrica di cioccolato (2005)

Quella composta da Tim Burton e Johnny Depp si rivela una coppia vincente anche con La fabbrica di cioccolato, noto adattamento dell’omonimo fortunato romanzo di Roald Dahl. Depp si rivela la miglior scelta possibile per impersonare il bizzarro Willy Wonka, magnate del cioccolato che decide di ospitare all’interno della sua meravigliosa fabbrica un gruppo di bambini reduci dalla vittoria di uno speciale concorso.

Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007)

Sweeney Todd, film di Burton del 2007, vede Depp nelle vesti di Benjamin Barker, un barbiere che subisce un’ingiusta condanna da parte del giudice Turpin venendo così deportato a Londra. Qui il protagonista cerca di ripartire da zero facendosi una nuova vita e cambiando nome. Allo stesso tempo, però, la voglia di vendicarsi per il torto subito è tanta, il che porta Barker a mettere in atto un diabolico piano che getta nel panico la città.

Alice in Wonderland (2010)

In Alice in Wonderland, film del 2010 ispirato al romanzo omonimo di Lewis Carroll, a Johnny Depp spetta la parte del Cappellaio Matto. Grazie all’interpretazione dell’attore, il personaggio noto per essere tra gli amici di Alice appare come fortemente emotivo oltre che eccentrico, mantenendo però in gran parte la caratterizzazione tipica dell’opera originaria.

Pirati dei Caraibi (2003-2017)

La lista dei ruoli iconici di Johnny Depp, che comprenderebbe in realtà numerose altre parti, viene infine conclusa con l’immancabile riferimento alla saga di Pirati dei Caraibi. Più che ad ogni altro ruolo, la carriera di Johnny Depp è legata indissolubilmente a quello del pirata Jack Sparrow, la cui prima apparizione in assoluto sul grande schermo risale al 2003 con l’uscita di La maledizione della prima luna.

Depp ha dato vita ad una figura che rappresenta se vogliamo un misto tra un pirata e un rockstar dei giorni nostri. Un uomo ricco di contraddizioni, dalla moralità il più delle volte dubbia ma allo stesso tempo dall’animo buono, che si è trasformato nel corso degli anni in una vera e propria icona dell’intera cultura pop.

Dopo l’esordio nel 2003, Johnny Depp ha poi interpretato Jack Sparrow anche in La maledizione del forziere fantasma del 2006, Ai confini del mondo del 2007, Oltre i confini del mare del 2011, e in La vendetta di Salazar del 2017.