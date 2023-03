Chris Pine, 10 cose che (forse) non sai sull’attore di Star Trek

Sei un vero fan di Chris Pine? Vediamo se conosci queste dieci curiosità sul Capitano Kirk di Star Trek!

Oggi Chris Pine è soprattutto noto per il ruolo del Capitano Kirk che ha interpretato nei nuovi film di Star Trek. Si tratta certamente di una delle saghe fantascientifiche più famose e importanti di tutti i tempi, che finalmente è arrivata anche al cinema. Tuttavia, l’attore prima di questo, ha lavorato anche a tanti altri progetti.

Proviene da una famiglia famosa

Non tutti sanno che Chris Pine è figlio d’arte ed è nato in una famiglia di attori. Sua madre è l’attrice Gwynne Gilford, mentre suo padre è Robert Pine, famosa stella del cinema e della televisione degli anni ’70 e ’80. Uno dei suoi ruoli più noti è stato quello di Joe in CHIPs, serie televisiva andata in onda dal 1977 al 1983. Ha recitato anche in Beautiful come Stephen Logan e ha avuto una piccola parte in Star Trek: Voyager.

Ha una laurea

Chris Pine, oltre che per la recitazione, ha anche una profonda passione per la letteratura, che lo ha portato a laurearsi in Letteratura inglese all’università della California. Durante gli studi universitari, ha trascorso anche un periodo in erasmus a Leeds, in Inghilterra.

Ha lavorato come cameriere

Prima di diventare un attore famoso, ha lavorato anche come cameriere in un ristorante e come commesso in una panetteria. Lo avreste mai detto?

Ha recitato in diverse commedie romantiche

Non solo Star Trek. Ha recitato a partire dal 2004 in tantissime commedie, come Principe azzurro cercasi, Confession, Baciati dalla sfortuna e Appuntamento al buio. Dal 2009 ha ottenuto la parte del Capitano Kirk, ma non per questo ha detto addio alle commedie: ha lavorato anche a Come ammazzare il capo, Una spia non basta, Una famiglia all’improvviso e a molte altre.

Ha recitato nelle serie tv

Ha anche un passato nel mondo delle serie tv. Ha debuttato sul piccolo schermo grazie a piccoli ruoli in E.R. Medici in prima linea e CSI: Miami nel 2003. Ha poi recitato in pochi episodi anche di The Guardian, American Dreams e I Am The Night.

Sarebbe potuto essere Lanterna Verde

Dopo il successo con Star Trek, era anche in lizza per interpretare l’eroe Lanterna Verde nell’omonimo film del 2011. All’ultimo, però, fu scartato e la parte andò a Ryan Reynolds.

William Shatner approva la sua interpretazione del Capitano Kirk

Ha ottenuto la “benedizione” da parte del collega William Shatner, interprete del Capitano Kirk nella prima serie di Star Trek. Quando scoprì di aver avuto la parte, Chris Pine scrisse una lunga lettera a Shatner, in cui lo informava e gli chiedeva consigli. L’attore rispose con la sua benedizione e ha apprezzato la sua interpretazione.

Una volta è stato arrestato

Nel 2014, mentre stava lavorando a Sopravvissuti in Nuova Zelanda, è stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza. Per questo, non solo ha dovuto pagare una multa, ma non ha potuto guidare nel Paese per sei mesi. Tuttavia, non ha mai fatto un incidente stradale.

Anche doppiatore

Chris Pine non è solo un attore, ma si è messo alla prova anche come doppiatore. Tra i suoi ruoli più noti, ci sono Jack Frost in Le cinque leggende e il giovane Peter Parker in Spider Man – Un nuovo universo. Di recente, è stato reso noto che lavorerà anche a Wish, nuovo film Disney.

Anche produttore

Infine, non è solo un attore e un doppiatore, ma anche un produttore. Ha prodotto la serie I Am The Night e il film La cena delle spie. In entrambi i casi, ha interpretato anche il protagonista.