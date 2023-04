Michelle Yeoh sarà presente nel prossimo film di Star Trek

Grandi notizie per Michelle Yeoh, la quale sarà presente nel prossimo film di Star Trek, con il suo medesimo ruolo visto finora nella serie spin off, Star Trek: Discovery, giunta alla sua quinta e ultima stagione.

I fan di Star Trek possono tirare un sospiro di sollievo in quanto vedranno ancora la loro beniamina, Michelle Yeoh, nel prossimo film del noto franchise. Finora l’attrice ha sempre rivestito un ruolo fisso nella serie spin off, Star Trek – Discovery, la quale è ormai sta per giungere al termine, dopo la messa in onda della quinta stagione.

Star Trek è un franchise molto potente, ricco di sostenitori e fan ancora oggi, nonostante siano passati decenni dalla trasmissione della prima puntata di “quella serie tv” che avrebbe generato un successo senza eguali. Il capitano Kirk, il signor Spock e tutto l’equipaggio sono rimasti i beniamini indiscussi del mondo della fantascienza, è grazie a loro che con gli anni sono nati così tanti film, serie tv e spin off di questo fortunato franchise.

Il ruolo di Michelle Yeoh nella serie tv

L’attrice premio Oscar, Michelle Yeoh, è famosa per aver interpretato diverse pellicole di successo, aggiudicandosi anche parecchi premi grazie alle sue sentite performance. Tra i tanti ruoli a cui ha prestato il suo volto, i suoi fan le sono particolarmente affezionati per la sua partecipazione alla serie tv spin off, Star Trek – Discovery, nella quale interpreta l’imperatrice Philippa Georgiou.

Sicuramente i fan della serie sapranno benissimo dell’evoluzione del personaggio di Michelle Yeoh, la quale grazie alla sé stessa del mondo parallelo, tornerà con l’equipaggio dall’universo dello specchio, dopo la sua dipartita per mano di T’Kuvma. La serie Discovery è ormai giunta quasi alla fine, in quanto con la quinta stagione terminerà una fase del mondo intergalattico ed è qui che arriva in soccorso dei fan il nuovo film di Star Trek.

Il nuovo film di Star Trek

Michelle Yeoh è sempre stata molto affezionata al suo ruolo nella saga di Star Trek, per questo ha sempre dichiarato che nonostante i suoi fitti impegni, cercherà sempre uno spazietto per riuscire a prendere parte ai prossimi progetti futuri del franchise. I fan saranno molto felici di sapere che nonostante la fine di Star Trek: Discovery, continueranno a vedere Philippa Georgiou alias Michelle Yeoh nel prossimo film di Star Trek.

Si chiamerà, Star Trek: Sezione 31, il nuovo film del franchise e sarà prodotto da Craig Sweeny e diretto da Olatunde Osunsanmi. Il film con molta probabilità sarà portato sugli schermi grazie alla piattaforma di streaming di Paramount+ dal 2024 in poi.

Ecco che ruolo avrà Michelle Yeoh in Star Trek: Sezione 31, come si legge nella sinossi ufficiale: “L’Imperatore Filippa Georgiou si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti e affronta i peccati del suo passato”.

Anche l’attrice è parsa molto entusiasta come ha dichiarato la stessa Yeoh: “Sono più che entusiasta di tornare dalla mia famiglia di ‘Star Trek’ e dal ruolo che ho amato per così tanto tempo. La sezione 31 è stata vicina e cara al mio cuore da quando ho iniziato il viaggio per interpretare Philippa fin dal momento in cui è stata lanciata questa nuova era d’oro di “Star Trek”.