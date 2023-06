The Crowded Room: trama, trailer e cast della serie Apple

Tutto sulla serie tv in arrivo su Apple venerdì 9 giugno.

The Crowded Room arriva su Apple TV+ il 9 giugno: la trama, il trailer e il cast della serie. Nella giornata di venerdì 9 giugno farà il suo ingresso all’interno del catalogo di Apple TV+ una nuovissima serie dal titolo di The Crowded Room. Ecco la trama, il trailer e il cast della serie che vede nei panni dell’attore protagonista Tom Holland.

La trama di The Crowded Room

The Crowded Room è una serie il cui genere oscilla tra il thriller e il dramma psicologico. La vicenda si ispira ad un fatto reale di cronaca nera ed è ambientata negli anni settanta.

La trama di The Crowded Room è dunque incentrata per la precisione su un ragazzo di nome Danny Sullivan, che nel 1979 viene arrestato nella città di New York a causa del suo coinvolgimento in una sparatoria. Più che dell’indagine in merito a questo episodio specifico, Danny deve però preoccuparsi dei tentativi da parte della detective Rya Goodwin di scavare a fondo nel suo passato.

In questo modo, vengono fuori diversi inquietanti dettagli della passata vita del protagonista, con le diverse rivelazioni che porteranno ad un inaspettato colpo di scena.

Il trailer di The Crowded Room

The Crowded Room è stata ideata da Akiva Goldsman, che oltre ad aver preso parte da attore a Star Trek e a Into Darkness – Star Trek di J.J. Abrams ha alle spalle una grande carriera di sceneggiatore e produttore. In particolare, Goldsman è ricordato per aver scritto la sceneggiatura di A Beautiful Mind di Ron Howard del 2001, lavoro valsogli la vittoria del Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale nel 2002.

Ecco di seguito il trailer di The Crowded Room, serie di dieci episodi diretta da Kornél Mandruczo, Brady Corbet, Mona Fastvold e Alan Taylor.

Il cast di The Crowded Room

Al centro della serie vi sono i personaggi di Danny Sullivan e della detective Rya Goodwin, che sono interpretati rispettivamente da Tom Holland e da Amanda Seyfried.

La carriera cinematografica di Tom Holland è stata invevitabilmente segnata negli ultimi anni dal ruolo di Spiderman all’interno del Marvel Cinematic Universe, con i panni dell’Uomo Ragno messi per ora per l’ultima volta per Spider-Man: No Way Home del 2021.

Amanda Seyfried, dopo aver ottenuto una candidatura per la migliore attrice non protagonista per Mank di David Fincher nel 2021, ha recitato in L’apparenza delle cose di Shari Springer Berman e Robert Pulcini e in A Mouthful of Air di Amy Koppelman.

A completare il cast della serie The Crowded Room vi sono poi Emmy Rossum, Will Chase, Christopher Abbott, Emma Laird e Sasha Lane.