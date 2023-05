Extraction 2: il nuovo trailer del film con Chris Hemsworth

Vicina l’uscita di un nuovo trailer del film con protagonista Chris Hemsworth.

Quasi terminata l’attesa per il trailer di Extraction 2, il film con Chris Hemsworth nei panni del protagonista.

Tra un mese esatto, il prossimo 16 di giugno, sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix Extraction 2, il sequel del primo film noto in Italia anche come Tyler Rake con Chris Hemsworth nelle vesti del protagonista. A ricordare l’uscita imminente di questa pellicola anche il prossimo nuovo trailer del film, in arrivo nelle prossime ore.

Extraction 2: i tre poster pubblicati da Netflix

Dopo l’uscita negli scorsi mesi di un teaser trailer, sta finalmente per arrivare il trailer ufficiale di Extraction 2. Ad accompagnare la sua pubblicazione vi era già stata, nella giornata di lunedì 15 maggio, la divulgazione di ben tre poster della pellicola.

A condividere questi poster è stata la stessa Netflix tramite un post sul proprio profilo ufficiale di Twitter:

3 posters, all from a single unrelenting oner that clocks in at over 🚨 21 minutes 🚨 Extraction 2 trailer tomorrow! pic.twitter.com/HHcTkJlHOH — Netflix (@netflix) May 15, 2023

In attesa dell’imminente nuovo trailer ufficiale, ecco invece di seguito il teaser trailer uscito all’inizio dello scorso mese di aprile:

La trama del film

Le riprese di Extraction 2 (Tyler Rake 2) hanno avuto inizio in Australia. A dirigere il film, con i fratelli Joe e Anthony Russo impegnati nelle vesti di produttori, vi è ancora una volta Sam Hargrave, al suo secondo lungometraggio dopo l’esperienza con il primo film del 2020.

La trama del film sarà ovviamente incentrata sulle avventure di Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario che opera principalmente nell’ambito del mercato nero e che si ritrova coinvolto in una delle missioni più impegnative e allo stesso tempo pericolose della propria carriera.

Il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Tyler Rake

Dopo essere tornato nei cinema nei panni di Thor in Thor: Love and Thunder di Taika Waititi lo scorso mese di luglio, Chris Hemsworth torna protagonista anche nel franchise di Tyler Rake, iniziato con il primo film ispirato alla graphic novel Ciudad di Ande Parks e distribuito esclusivamente sulla piattaforma di Netflix nell’aprile del 2020.

Al debutto con un piccolo ruolo nello Star Trek del 2009 di J.J. Abrams, Hemsworth si è fatto strada fin da subito nel mondo del cinema grazie all’entrata nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Thor con il primo omonimo film del 2011. Da lì, l’attore ha vestito i panni del dio del tuono anche in Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok e in Thor: Love and Thunder oltre che nei numerosi altri film incentrati sugli Avengers.

Proprio in seguito all’arrivo nei cinema di Love and Thunder, lo stesso Waititi non ha poi chiuso le porte ad un possibile quinto film su Thor, a condizione però che Chris Hemsworth non abbandoni il ruolo.