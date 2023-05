L’attore Alan Ritchson ha rivelato di aver sostituito il collega Keanu Reeves in Fast X. Il ruolo di Aimes, infatti, era stato pensato inizialmente per lui.

Il 18 maggio 2023 è uscito al cinema Fast X, decimo capitolo dell’iconica saga di Fast and Furious. Il decimo film ha visto un cast eccezionale: non solo Vin Diesel e Michelle Rodriguez, ma anche Jason Momoa, John Cena, Charlize Theron e Alan Ritchson.

Quest’ultimo ha interpretato Aimes, ovvero il capo dell’Agenzia, che all’inizio della storia incarica Dominic Toretto e la sua squadra di rubare il chip di un super computer da un carro blindato che viaggia nelle strade di Roma. La missione, però, presto si rivela essere una trappola e il gruppo deve reagire. Da qui, si sviluppa la trama.

La parte di Alan Ritchson è stata piccola, ma l’attore di Reacher ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Tuttavia, ha spiegato lui stesso durante un’intervista che il ruolo non era stato pensato per lui, bensì per il collega Keanu Reeves, che ha da poco concluso la saga di John Wick. Ecco come sono andate le cose.

Fast X, perché Alan Ritchson ha sostituito Keanu Reeves

Durante un’intervista per Entertainment Week, Alan Ritchson ha raccontato che il ruolo del capo dell’Agenzia Aimes era stato pensato per Keanu Reeves e che lui si è ritrovato nel cast di Fast X per un gran colpo di fortuna. Il protagonista di John Wick rifiutò la parte e, dopo ciò, la produzione pensò addirittura di tagliare il personaggio.

Per fortuna, non è stato così e dopo la fine dell’emergenza Covid alcuni ruoli sono stati riassegnati, tra cui quello di Aimes. “Sono entrato nel cast solo grazie a un mix di fortuna e tempismo. Stavo lavorando ad un film con Hilary Swank a Winnipeg, al freddo e al gelo, e ho ricevuto una telefonata che mi informava che i piani per avere Keanu Reeves nel cast erano cambiati“.

“Lui avrebbe dovuto interpretare quella che è poi diventata la mia parte. Ma la fortuna, in realtà, è stata doppia. A causa del Covid c’è stato infatti il rischio che tagliassero il ruolo di Aimes. Alla fine, invece, hanno optato per un re-cast“. Fast X è piaciuto molto al pubblico, ma per il momento non sappiamo se l’attore tornerà anche nell’undicesimo o nel dodicesimo film della saga. Il suo personaggio è però molto interessante e potrebbe addirittura diventare un protagonista degli spin off annunciati.