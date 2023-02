John Cena e Zack Efron insieme nella commedia Ricky Stanicky

Cosa hanno in comune il wrestler John Cena e l’attore Zack Efron? Reciteranno insieme nella commedia Ricky Stanicky, di Peter Farrelly.

Si tratta sicuramente di una notizia che non si sente tutti i giorni: Zack Efron e John Cena reciteranno fianco a fianco in un film, come personaggi principali. Stiamo parlando della commedia Ricky Stanicky, che sarà diretta da Peter Farrelly, regista non solo di film comici come Scemo più scemo e Tutti pazzi per Mary, ma anche di drammi. Ha diretto, infatti, Green Book e Una birra al fronte, per i quali ha vinto diversi premi.

Peter Farrelly tornerà a lavorare con Zack Efron in una commedia tutta nuova. Dopo la collaborazione in Una birra al fronte (al quale ha partecipato anche Russell Crowe), il regista ha deciso di richiamare l’attore per un nuovo progetto: Ricky Stanicky. Questa volta non si tratta di un dramma, ma di una specie di ritorno alle origini: Farrelly, infatti, torna a dirigere una commedia, come era solito fare anni fa.

I protagonisti sono già stati annunciati: al fianco dell’ex Troy Bolton ci sarà John Cena, che negli ultimi anni ha deciso di esplorare anche il mondo del cinema. Il wrestler, infatti, dal 2006 recita: tra i suoi film più noti ci sono Suicide Squad e Fast & Furious 9.

Ricky Stanicky, la nuova commedia vietata ai minori con John Cena e Zack Efron

Ricky Stanicky rappresenta per Peter Farrelly un vero ritorno alle origini. Si tratterà di una commedia vietata ai minori, sulla scia di lavori precedenti del regista come Lo spaccacuori e Libera uscita. Fino a poco tempo fa, infatti, insieme al fratello Bobby si occupava solo di commedie demenziali o romantiche, ma si è messo alla prova anche nell’animazione con Osmosis Jones.

Per ora non c’è ancora una data di uscita del film, ma si sa che le riprese cominceranno durante l’estate in Australia. Si sa che John Cena interpreterà proprio Ricky Stanicky, un personaggio immaginario che alcuni amici si sono inventati come scusa d’emergenza quando sono in difficoltà con le mogli. La trama parte quando le donne chiedono ai mariti di presentare loro, finalmente, questo misterioso amico. E così loro “assumono” l’ex wrestler.

Per Deadline il regista ha dichiarato di essere molto felice di aver ingaggiato John Cena: “Quel tipo lo adoro. Il suo tempismo è impeccabile ed è sorprendente per un ragazzo della sua taglia […] Il suo senso dell’umorismo è più autoironico di quello che hanno di solito i grandi“.