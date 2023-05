Ray Stevenson: l’attore di The Punisher morto a 58 anni

Si è spento a 58 anni l’attore che ha preso parte anche ai film di Thor del Marvel Cinematic Universe.

Morto a 58 anni Ray Stevenson, attore in film come The Punisher e Thor.

Lutto nel mondo del cinema. Si è spento all’età di 58 anni Ray Stevenson, attore noto non solo per il ruolo di Punisher ma anche per aver preso parte ai film di Thor del Marvel Cinematic Universe morto mentre era impegnato con le riprese di un film.

La scomparsa di Ray Stevenson

Ray Stevenson è morto il 22 maggio. L’attore si trovava in Italia, precisamente a Ischia, per girare un film di cui sarebbe dovuto essere il protagonista dal titolo di Cassino in Ischia. Stevenson si trovava sulla nota isola da qualche giorno per la pellicola diretta da Frank Ciota.

Nel corso delle riprese di sabato 20 maggio, l’attore ha però improvvisamente accusato sul set uno choc anafilattico. Da lì il pronto ricovero all’interno della struttura ospedaliera dell’isola campana, con il malore che non ha però dato scampo a Stevenson, le cui condizioni sono apparse fin da subito gravissime e arresosi definitivamente nella mattinata di lunedì.

La carriera di Ray Stevenson: la consacrazione con Roma

Ray Stevenson, nato a Lisburn in Irlanda del Nord il 25 maggio del 1964, decide di intraprendere la carriera di attore intorno a 25 anni grazie anche alla frequentazione della Bristol Old Vic Theatre School. Una carriera, quella dell’irlandese, ricca di ruoli importanti. L’esordio cinematografico è arrivato con La teoria del volo di Paul Greengrass del 1998 con Helena Bonham Carter e Kenneth Branagh, esperienza cui ha fatto poi immediatamente seguito quella in King Arthur di Antoine Fuqua del 2004 insieme a Clive Owen e Keira Knightley.

La consacrazione vera e propria arriva però un anno dopo. Nel 2005 Stevenson viene infatti scelto per il ruolo di Tito Pullo nella serie televisiva di successo di HBO/BBC Roma.

The Punisher e l’MCU

Per i primi ruoli da protagonista, Ray Stevenson deve aspettare il 2008. Dopo Outpost di Steve Barker, l’attore ha l’opportunità di interpretare quello che diventerà il suo ruolo più iconico grazie a Punisher: War Zone di Lexi Alexander incentrato sul famoso antieroe della Marvel.

Una parte che contribuisce a conferire al classe 1964 ulteriore popolarità, e che sarà seguita anche dall’entrata nel Marvel Cinematic Universe: nel 2011 Stevenson entra a far parte del cast di Thor, quarto film di un MCU allora agli albori diretto da Kenneth Branagh con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tom Hiddleston. A Stevenson tocca per la precisione il ruolo di Volstagg, uno dei principali compagni d’arme del dio del tuono, una parte che verrà poi ripresa anche in Thor: The Dark World del 2013 di Alan Taylor e in Thor: Ragnarok del 2017 di Taika Waititi.

I ruoli di spicco non finiscono però qui. Dalla partecipazione alla saga di Divergent si passa per quella nell’acclamata serie Black Sails nelle vesti di Barbanera fino ad arrivare a quella nei panni del Jedi Oscuro Baylan Skoll nella serie di Star Wars Ahsoka, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Disney+ a partire dal prossimo mese di agosto.